Як виглядають змінені модулі камери лінійки iPhone 14

Новими фото елементів iPhone 14 та iPhone 14 Pro поділився відомий інсайдер Digital Chat Station. На них видно, як Apple переробила модулі камери нових айфонах, зробивши об’єктиви значно більше, пише портал MyDrivers.





Зокрема, очікується, що виробник збільшить розмір сенсора основної камери iPhone 14 Pro до 1/1,3 дюйма, пікселі матимуть розмір 1,22 мкм. Також є думка, що Pro-моделі нової лінійки вперше отримають 48-мегапіксельний головний датчик, а не 12-мегапіксельний, як завжди було раніше.

Ці та інші зміни вплинуть на ціну iPhone 2022:

iPhone 14 – 799 доларів;

iPhone 14 Plus – 899 доларів;

iPhone 14 Pro – 1099 доларів;

iPhone 14 Pro Max – 1199 доларів.

Порівняти з вартістю попередньої лінійки можна тут:

iPhone 13 – 799 доларів;

iPhone 13 mini – 699 доларів;

iPhone 13 Pro – 999 доларів;

iPhone 13 Pro Max – 1099 доларів.

Яким буде iPhone 14?

Зібрали інші важливі зміни, які очікуються у майбутній флагманській серії смартфонів Apple :

На зміну звичайному чубчику в Pro-моделях прийде i-виріз;

Оперативна пам’ять збільшиться до 6 ГБ;

Pro-моделі отримають новий чіп Apple A16;

З’явиться підтримка супутникового зв’язку для екстрених дзвінків.