У Китаї протестували ракету, яка несе ядерний заряд зі швидкістю 6000 км/год

У КНР працюють над виготовленням нової гіперзвукової ракети. Перший прототип пройшов успішно випробування. Ця новина стала несподіваною, навіть для розвідки США. Нова ракета літає у 5 разів швидше ніш швидкість звука, а точніше зі швидкість 6 тис. км/год.





Подробиці

Нова китайська гіперзвукова ракета має одну значну відмінність від всіх, що є сьогодні у світі. Вона несе ядерний заряд. Її запуск планували ще у 2021 році, та його було відкладено на невизначений термін.

Про запуск у КНР нічого не повідомляли, а лише поділилися результатами випробовувань. Гіперзвуковий глайдер облетів весь земний шар, а після цього направився до своєї кінцевої цілі.

Повні характеристики нової розробки ніде не вказані, але інсайдери повідомили про ракету ось що:

Ракета називається Long March 2C.

На її борті був глайдер блок.

Глайдер пересувався по низькій орбіті Землі.

Від вказаної цілі він ракета промахнулась на 30 км.

Скоріш за все апарат розробили у Китайській академії аерокосмічної аеродинаміки. Про випробовування стало відомо завдяки повідомленням Китайського дослідного інституту. Там повідомили про 77 запуск Long March 2C 19 червня. Через тиждень надійшло повідомлення про 79 запуск, але про 78 не сказали ані слова.

Американські експерти із технологічного інституту у Массачусетсі впевнені, що така розробка може бути ефективною, якщо її використовувати як засіб ПРО. Вони з легкістю можуть збивати балістичні ракети, навіть ті що є на озброєнні у США.

Те що глайдер набирає таку високу швидкість вказує на те, що він повільніший за балістичні ракети приблизно у 4,5 раза. Тому систему Long March 2C доречніше використовувати для перехоплення таких снарядів.

У США також проводили подібні запуски у 2021 році. Тоді запускали гіперзвуковий комплекс Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, який розігнався також до аналогічної швидкості у 6 тис. км/год.