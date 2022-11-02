Український безпілотник може перехоплювати іранські дрони-камікадзе

Олександр Буткалюк — український інженер, який розповів, що дрони Fowler можуть перехоплювати іранські Shahed-136. Для того, щоб сучасні, легкі БПЛА змогли закрити небо від баражуючих припасів, безпілотники потрібно оснастити боєприпасами. Сьогодні перехоплення та збиття шахідів обходиться Україні дорожче, ніж вартість дронів-камікадзе, тому доцільно шукати альтернативні варіанти.

Буткалюк поділився цікавою інформацією. Іранські дрони мають великі габарити, через це вони є вразливою ціллю. Дрон-камікадзе несе вибухівку у носовій частині. Якщо на нього направити Fowler, ворожа зброя здетонує у повітрі. Щоб реалізувати цей задум, українські БПЛА потрібно допрацювати.

Відомо, що український дрон повністю спроєктували цивільні громадяни. Вони непридатні для перенесення вибухових речовин та перехоплення дронів. Для того, щоб це стало можливим, підприємство, що спеціалізується на БПЛА та має відповідну ліцензію повинне взяти подальші розробки під свою відповідальність.

Fowler зможе вражати цілі на швидкості до 180 км/год. Ловець дронів ефективно використовують на полі бою для перехоплення Орланів та Фантомів. Він отримав недорогу безкаркасну систему наведення на ціль, що працює в інфрачервоному діапазоні. Ще однією особливістю безпілотника є те, що його можна приземлити та використати повторно, якщо при польоті не було знайдено ворожих цілей у небі.

Першочерговою задачею цих українських безпілотників є наведення на ціль. Вони знаходять ворожі дрони у небі та передають їх координати. Мінімальні зміни у конструкції перетворять їх на аналогічні дрони-камікадзе, тільки менші та ефективніші. Собівартість бойового Fowler коливатиметься у межах 6-10 тисяч американських доларів, що набагато дешевше, ніж ЗРК, які використовують для перехоплення шахідів.