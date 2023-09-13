Сяйте яскраво під час прямої трансляції, запису відео та подкастів за допомогою веб-камери Lorgar Circulus 910

Lorgar, міжнародний бренд ігрових аксесуарів, що динамічно розвивається, розширює продуктову лінійку веб-камер, додавши нову модель Circulus 910, щоб користувач міг сяяти під час стримів, запису відео та подкастів!

Ця веб-камера, перш за все, забезпечує високу якість зображення для вашого успіху у створенні відеоконтенту під час стримів, запису відео чи спілкування! 1/2,8-дюймовий сенсор Sony® STARVIS™ CMOS із лінзою з цільного скла забезпечують якість зображення, яку рідко можна побачити у веб-камерах. Сенсор 5 МП дозволяє записувати відео з максимальною роздільною здатністю 2592×1944.

Знімайте відео у форматі Full HD 1080P зі швидкістю 60 кадрів/с, використовуйте 3-кратний цифровий зум, розумний автофокус, автоматичну експозицію та автоматичний баланс білого.

Але стривайте – це камера 2-в-1! Вона оснащена 5,5-дюймовою вбудованою кільцевою лампою з 36 світлодіодами, що забезпечує чудове освітлення за будь-яких умов і робить будь-яке місце схожим на студію. Відрегулюйте яскравість і колірну температуру (1 700 K – 14 000 K) або нахиліть кільце, щоб воно стало додатковим джерелом освітлення для вашого робочого простору.

Circulus 910 забезпечує не тільки чудову якість відео, але й чудовий звук для передачі вашого голосу під час стримів та спілкування в чаті. Два стереомікрофони з активним шумозаглушенням гарантують, що ваш голос звучатиме чітко й зрозуміло.

Lorgar піклується про конфіденційність користувачів, тому ми подумали про безпеку ваших персональних даних! Ми додали магнітну кришку конфіденційності для об’єктива. Вона зручно кріпиться до задньої частини камери, коли ви знімаєте її з об’єктива, тому вам не доведеться перейматися щодо її втрати.

Ви будете в захваті від простоти підключення та сумісності! Підключіть свою веб-камеру Circulus 910 за допомогою кабелю Type-C і вирушайте в контент-дорогу. Камера ідеально сумісна з:

Android 5.0 та вище;

macOS 10.6 та вище;

Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 та вище;

також сумісний зі SmartTV.

Універсальний штатив входить у комплект, і він вам дуже сподобається! Складаний, компактний і оснащений стандартною різьбою, штатив можна використовувати з іншими додатковими пристроями. Його довжина може становити від 20 до 73 см. Завдяки широкому діапазону руху ви зможете поставити його на 13-дюймовий ноутбук або великий ігровий монітор вдома.

Будьте сміливими та яскравими під час стримів, запису відео чи спілкування за допомогою веб-камери Lorgar Circulus 910!

Не забудьте дістати фірмовий брелок Lorgar з коробки, перш ніж викинути екологічну упаковку!

Для отримання додаткової інформації про нову веб-камеру Circulus 910 відвідайте lorgar.com.ua.

Придбати свою веб-камеру Circulus 910 можна у наших партнерів:

Про Lorgar

Lorgar – міжнародний бренд ігрових аксесуарів, покликаних вивести ігровий досвід на високий рівень. Місія бренду – надати кожному геймеру живі та захоплюючі емоції від гри на високоякісних пристроях, натхненних запитами найкращих геймерів. Lorgar успішно вийшов на ринок у 2022 році. Продуктове портфоліо включає: миші, гарнітури, веб-камери, геймпади, килимки для миші, клавіатури, ігрові крісла та іншу периферію.Бренд Lorgar належить ASBISc Enterprises Plc., одному з провідних дистриб’юторів ІТ-продуктів на ринках EMEA.