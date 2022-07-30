Названо найбільш невдалі моделі смартфонів від компанії Samsung за останні роки

Серед багатьох виробників смартфонів особливо виділяється Samsung. Дехто навіть називає бренд єдиним повноправним конкурентом Apple. Сьогодні ми не оскаржуватимемо це твердження, а зазначимо, що не варто купувати телефон наосліп тільки через те, що на ньому є логотип Samsung. У статті представлені найбільш невдалі моделі корейців, випущені останніми роками.





№3 – Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 став наступником успішного телефону початкового рівня Galaxy A12, але повторити успіх не зміг. В основному, через те, що апарат не пропонує нічого нового. По суті, єдиною зміною став дисплей, чия роздільна здатність тепер становить FHD+, а не HD+. Інші спеки залишилися плюс мінус тими ж: процесор Exynos 850, який згодиться тільки для базових потреб, квадрокамера на 50+5+2+2 МП та акумулятор на 5000 мАч з повільною 15-ватною зарядкою.

За це корейці просять майже 8 тисяч гривень. Подивіться, які телефони за такі гроші пропонують Xiaomi і Realme і зрозумієте, що купувати A13 явно не варто.

№2 – Samsung Galaxy A22



Samsung Galaxy A22 у пух і пах програє порівняння з кожним китайським смартфоном Xiaomi та Realme за ті ж гроші, тому брати його у 2022 році однозначно не можна. Він оснащений процесором Helio G80, який можна зустріти в Redmi 9, що вийшов 2 роки тому, а також екраном з роздільною здатністю HD+. Якщо апарату початкового рівня таке можна пробачити, то від девайса за 8 тисячі гривен явно очікуєш більшого. Ще один момент — краплеподібний виріз, який виглядає архаїчно та застаріло.

№1 – Samsung Galaxy Note 20

Однозначно найгірший флагман компанії за останні роки. Купуючи телефон за такою ціною, очікуєш від нього передових характеристик, але Samsung Galaxy Note 20 засмучує по всіх напрямках. Перше — він не має екрана з підвищеною герцовкою, тому в плавності картинки він програє навіть бюджетникам 2022 року. Друге – його задник виготовлений із пластику, тому тактильно апарат відчувається помітно дешевше, ніж він коштує насправді.

Крім того, у телефоні встановлений скромний головний фотосенсор на 12 МП, стілус S-Pen серйозно тупить при використанні, а ємність батареї становить лише 4300 мАг. Все це разом забезпечує Galaxy Note 20 перше місце в нашому анти-топі.