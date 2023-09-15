Google оштрафували через стеження за людьми

Корпорація Google уклала мирову угоду з владою Каліфорнії за позовом про таємне стеження за американськими користувачами та погодилася виплатити штраф у розмірі $93 млн. Про це повідомляє видання The Guardian.

Позов проти Google був поданий генеральним прокурором Каліфорнії Робом Бонтом. Бонт звинуватив IT-корпорацію в тому, що вона продовжує стежити за переміщеннями користувачів навіть після відключення в налаштуваннях облікового запису Google функції «Історія розташування». Компанія отримує геодані користувачів не від GPS-модуля смартфона, а аналізуючи їх активність на сайтах та додатках.

Google не визнала своєї провини, проте погодилася ввести у свої сервіси низку змін для підвищення прозорості їхньої роботи. Зокрема, корпорація повідомлятиме користувачів про використання геоданих перед видачею рекламних оголошень.

The Guardian пише, що це не перший випадок, коли Google штрафують у США за таємне стеження за користувачами. 2022 року IT-гігант за аналогічну провину погодився виплатити компенсацію у розмірі $392 млн. Позов був поданий генеральними прокурорами 40 штатів.