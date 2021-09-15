Xiaomi 11T і Xiaomi 11T Pro та Xiaomi 11 Lite 5G NE: нові відеофлагмани з Китаю

Компанія Xiaomi сьогодні представила три нові смартфони: доповнення модельного ряду серії Xiaomi 11 – Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, покликані надихати користувачів смартфонів на творчість, а також оновлений та стильний Xiaomi 11 Lite 5G NE.





Xiaomi продовжує робити революцію у фотографії та відеозйомці на смартфонах, пропонуючи у Xiaomi 11T та Xiaomi 11T Pro безліч інноваційних функцій для зйомки відео під гаслом «Кіномагія». Минули часи важкого й дорогого кінообладнання – відтепер завдяки серії Xiaomi 11T провідні в галузі можливості відеозйомки доступні для всіх творчих людей.

Водночас, ультратонкий та легкий Xiaomi 11 Lite 5G NE – це ідеальна пропозиція для тих користувачів, хто шукає стильний смартфон високого класу з інноваційними функціями для творчості.

Xiaomi 11T Pro: Кращий флагман для фільмографії

Xiaomi подолала ще один рубіж із запуском справжньої мобільної кіностудії Xiaomi 11T Pro – це перший випущений глобально смартфон Xiaomi, у якому використовується фірмова технологія швидкої зарядки Xiaomi HyperCharge 120 Вт. Провідна в галузі технологія заряджає смартфон до 100% лише за 17 хвилин*, що дає користувачам більше часу на творчість, скорочує перерви на зарядку та дозволяє користуватися смартфоном упродовж цілого дня. Це стало можливим завдяки інноваційним технологіям, зокрема подвійному генератору підкачки заряду, двоелементній структурі батареї, технології MTW, застосуванню графену в літій-іонному акумуляторі та технології Mi-FC. Безпеку акумулятора гарантують сертифікат безпечної системи швидкої зарядки від TÜV Rheinland, 34 функції зарядки та безпеки акумулятора, моніторинг температури в режимі реального часу та ін. В той самий час, флагманська мобільна платформа Qualcomm® Snapdragon™ 888 забезпечує потужність, потрібну для використання безлічі функцій штучного інтелекту.

Xiaomi 11T Pro має не тільки високу продуктивність, але й отримав потужну потрійну камеру: ширококутний об’єктив професійного рівня на 108 Мп, телемакромодуль із 2х оптичним зумом та ультраширококутний об’єктив з кутом огляду 120°. До того ж, смартфон може похвалитися вражаючими можливостями комп’ютерної фільмографії завдяки режимам «AI cinema в один дотик», 8К-відео та HDR10+, що дає змогу користувачам робити зйомку з використанням тієї ж розумної технології ISO, що й у цифрових фотоапаратах.

Справжня Кіномагія не була б повною без приголомшливого, надійного та чутливого дисплея. Плаский 6.67’’ FHD+ AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц має рейтинг A+ від DisplayMate, підтримує технології TrueColor, Dolby Vision® та HDR10+. Він здатний відобразити понад 1 мільярд кольорів, може похвалитися максимальною яскравістю 1000 ніт, пропонує частоту дискретизації до 480 Гц і захищений найміцнішим на сьогодні склом – Corning® Gorilla® Glass Victus™. Завдяки Dolby Vision® користувачі можуть насолоджуватися надзвичайно яскравими зображеннями з соковитими кольорами, неймовірною яскравістю та контрастними деталями. Екран також має низку функцій для захисту очей, наприклад, True Display, що автоматично регулює колірну температуру відповідно до навколишніх умов, або Режим читання 3.0. Крім того, функціонал Xiaomi 11T Pro доповнює підтримка імерсивного аудіо Dolby Atmos®, а також є стереодинамики та ЗВУК ВІД Harman Kardon® для забезпечення захоплюючого та чіткого звуку для різних категорій контенту – музики, фільмів, подкастів та ігор.

Смартфон вже доступний на Аліекспресс за ціною від $599. Доступні варіанти на 8 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ та 12 ГБ+256 ГБ.

Xiaomi 11T: центр для створення контенту

Xiaomi 11T продовжує місію зробити Кіномагію доступною для всіх, пропонуючи такі функції, як потрійна камера з високою роздільною здатністю, а також набір інструментів на базі штучного інтелекту для підвищення креативності та продуктивності.

Насолоджуйтеся захоплюючими знімками завдяки потрійній камері Xiaomi 11T – ширококутній камері з роздільною здатністю 108 Мп, ультраширококутній камері з кутом огляду 120° та 2x телемакрокамері. Смартфон комбінує це із режимами «AI cinema в один дотик», що відтворюють такі хитрощі професійних режисерів, як «Зупинка часу», «Нічний таймлапс», «Магічній зум» та інші. Водночас найслабші звуки оживають у кінематографічному стилі за допомогою функції Audio Zoom.

Плаский 6.67’’ AMOLED-екран Xiaomi 11T з частотою оновлення 120 Гц забезпечує підтримку HDR10+ з приголомшливою та кристальною чіткістю, відображає понад 1 мільярд кольорів, а також має низку функцій для захисту очей та частоту дискретизації до 480 Гц, яка гарантує, що навіть найменший дотик до екрана дасть змогу користувачам зробити ідеальний знімок у потрібну мить.

Незалежно від того, ви знімаєте чи редагуєте власні фото та відео, Xiaomi 11T буде з вами впродовж цілого дня завдяки енергоефективному чіпсету MediaTek Dimensity 1200-Ultra, потужній батареї на 5000 мА•год та дротовій турбозарядці 67 Вт, здатній зарядити смартфон до 100% лише за 36 хвилин*.

Смартфон вже доступний на Аліекспресс за ціною від $399. Доступні варіанти на 8 ГБ+128 ГБ та 8 ГБ+256 ГБ.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: лекість із продуктивністю флагмана

Xiaomi 11 Lite 5G NE має витончений та вражаючий естетичний вигляд, пропонуючи всі переваги у надзвичайно тонкому і легкому корпусі товщиною лише 6,81 мм і вагою 158 г**. Дизайн підкреслено тонкими як лезо верхньою та боковими рамками завширшки лише 1,88 мм та чотирма варіантами стильних кольорів: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink, і новим – Snowflake White, матовим білим, схожим на сніг, який щойно випав.

Завдяки 6,55-дюймовому AMOLED DotDisplay, підтримці технологій TrueColor 10 біт та Dolby Vision® Xiaomi 11 Lite 5G NE пропонує справді приголомшливу, надзвичайну якість зображення із соковитими кольорами, високою яскравістю, контрастністю та дивовижною деталізацією. Продовжуючи спадщину камер модельного ряду Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE забезпечує найкращу у своєму класі зйомку за допомогою основної камери на 64 Мп, ультраширококутної камери на 8 Мп та телемакрокамери на 5 Мп. До того ж, смартфон пропонує набір функцій на базі штучного інтелекту, зокрема «AI cinema в один дотик», кінематографічні відеофільтри та новий режим «Відеоблог».

Завдяки мобільній платформі 5G Qualcomm® SnapdragonTM 778G Xiaomi 11 Lite 5G NE використовує потужність 5G***, щоб зробити ваш щоденний досвід більш насиченим. Надшвидке з’єднання дає змогу без затримки вести стріми відео у HD-форматі чи ігор, які вимагають багато ресурсів, або насолоджуватися кристально чіткими відеодзвінками. Пристрій також оснащений батареєю ємністю 4250 мА•год та швидкою зарядкою 33 Вт.

Рекомендована роздрібна ціна на Аліекспресс починається від $299, Xiaomi 11 Lite 5G NE буде наявним у трьох конфігураціях – 6 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ.

Порівняння Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T та Xiaomi 11 Lite 5G NE