OPPO представила Watch 5: тонкий смартгодинник із новим режимом для схуднення

Компанія OPPO анонсувала новий смартгодинник Watch 5, повернувшись до використання прямокутних дисплеїв після трирічної перерви. Пристрій отримав тонкий металевий корпус, розширені можливості відстеження здоров’я та спеціальний режим тренувань, спрямований на зменшення жирової маси. Офіційна презентація новинки запланована на 16 листопада 2026 року в Китаї.

OPPO Watch 5 оснащений прямокутним екраном із вузькими рамками та поворотним регулятором для керування інтерфейсом. Товщина корпусу становить лише 9,2 мм, а маса — 25 грамів. Покупцям запропонують п’ять кольорів: зелений, помаранчевий, фіолетовий, білий та чорний.

Новий режим FatMax для тренувань

Однією з головних особливостей OPPO Watch 5 стане функція FatMax, розроблена для тренувань з акцентом на спалювання жиру. За інформацією виробника, годинник зможе підбирати вправи та фізичне навантаження відповідно до індивідуальних показників користувача. Система також передбачає поступове збільшення інтенсивності занять, що має допомогти адаптувати тренувальний процес до фізичної підготовки людини.

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Для контролю стану організму передбачені датчики частоти серцевих скорочень і насичення крові киснем. Крім того, OPPO обіцяє розширений аналіз сну за 13 показниками, включно з визначенням його фаз. На рекламних матеріалах також згадується підтримка GPS, однак подробиці про можливості супутникової навігації поки не розкриваються.

До 10 днів автономності та нові циферблати

OPPO Watch 5 отримає можливість створювати персоналізовані циферблати з використанням власних фотографій. Також заявлена підтримка функції Fluid Cloud, яка дозволить відображати актуальні повідомлення та інформацію із сумісних смартфонів OPPO безпосередньо на екрані годинника.

За даними виробника, автономність становитиме до семи днів у звичайному режимі використання. Якщо активувати функцію постійно ввімкненого дисплея Always-On Display, час роботи скоротиться до трьох днів. Водночас енергозберігальний режим дозволить збільшити автономність до 10 днів.

Повноцінна презентація OPPO Watch 5 відбудеться 16 листопада в Китаї. Під час заходу компанія розкриє решту технічних характеристик, вартість та терміни початку продажів. Інформації про доступність новинки на міжнародному ринку поки немає.