OPPO представила Watch 5: тонкие смарт-часы с новым режимом для похудения

Компания OPPO анонсировала новые смарт-часы Watch 5, вернувшись к использованию прямоугольных дисплеев после трехлетнего перерыва. Устройство получило тонкий металлический корпус, расширенные возможности отслеживания здоровья и специальный режим тренировок, направленный на снижение жировой массы. Официальная презентация новинки запланирована на 16 ноября 2026 года в Китае.

OPPO Watch 5 оснащен прямоугольным экраном с узкими рамками и поворотным регулятором для управления интерфейсом. Толщина корпуса составляет всего 9,2 мм, а вес — 25 граммов. Покупателям предложат пять цветов: зеленый, оранжевый, фиолетовый, белый и черный.

Новый режим FatMax для тренировок

Одной из главных особенностей OPPO Watch 5 станет функция FatMax, разработанная для тренировок, направленных на сжигание жира. По информации производителя, часы смогут подбирать упражнения и физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными показателями пользователя. Система также предусматривает постепенное увеличение интенсивности занятий, что должно помочь адаптировать тренировочный процесс к физической подготовке человека.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Для контроля состояния организма предусмотрены датчики частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом. Кроме того, OPPO обещает расширенный анализ сна по 13 показателям, включая определение его фаз. В рекламных материалах также упоминается поддержка GPS, однако подробности о возможностях спутниковой навигации пока не раскрываются.

До 10 дней автономной работы и новые циферблаты

OPPO Watch 5 получит возможность создавать персонализированные циферблаты с использованием собственных фотографий. Также заявлена поддержка функции Fluid Cloud, которая позволит отображать актуальные уведомления и информацию с совместимых смартфонов OPPO непосредственно на экране часов.

По данным производителя, автономность составит до семи дней в обычном режиме использования. Если активировать функцию постоянно включенного дисплея Always-On Display, время работы сократится до трех дней. В то же время энергосберегающий режим позволит увеличить автономность до 10 дней.

Полноценная презентация OPPO Watch 5 состоится 16 ноября в Китае. В ходе мероприятия компания раскроет остальные технические характеристики, стоимость и сроки начала продаж. Информации о доступности новинки на международном рынке пока нет.