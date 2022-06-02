Рейтинг найпотужніших і продуктивних, але недорогих смартфонів на Android

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала травневий рейтинг найпродуктивніших пристроїв. Особливих сенсацій у ньому немає – 8 із 10 моделей побудовані на базі флагманського чіпа Snapdragon 8 Gen 1. Ще два пристрої мають під капотом топовий процесор від MediaTek – Dimensity 9000.





Лідером рейтингу став ігровий флагман від Xiaomi – Black Shark 5 Pro з результатом 1048179 балів. Друге місце зайняв Nubia Red Magic 7 Pro з 1032445 балів в активі, а на нижньому ступені п’єдесталу розташувався Lenovo Y90, який заробив 1020942 бали.

Крім того, в рейтинг потрапили такі смартфони як: Vivo X80, iQOO 9, iQOO 9 Pro, Vivo X 80 Pro, причому у двох версіях – з Dimensity 9000 і Snapdragon 8 Gen 1, Vivo X Note і Motorola Edge X30.

А ось рейтинг топ-флагманів цілком:

Xiaomi Black Shark 5 Pro – 1048179 балів; Nubia Red Magic 7 Pro – 1032445 балів; Lenovo Y90 – 1020942 бали; Vivo X80 – 1013845 балів; iQOO 9 – 1012310 балів; iQOO 9 Pro – 1008157 балів; Vivo X80 Pro (з процесором Dimensity 9000) – 1006654 бали; Vivo X Note – 997514 балів; Vivo X80 Pro – 989957 балів; Motorola Edge X30 – 984 181 бал.

Також AnTuTu показала топ найпродуктивніших телефонів середнього сегменту. Він підтверджує, що гегемонія Xiaomi у цьому класі поступово припиняється – у списку лише два гаджети китайської компанії. Перше місце дісталося iQOO Z5, у якого в активі 577 190 балів, на другому розташувався Xiaomi Civi 1S з 522 084 балами, замкнув трійку лідерів Honor 60 Pro – 548 726 балів.

Ось як виглядає топ 10 потужних, але недорогих телефонів:

iQOO Z5 – 577 190 балів; Xiaomi Civi 1S – 552 084 бали; HONOR 60 Pro – 548 726 балів; Realme Q3s – 543 725 балів; OPPO Reno7 5G – 543 566 балів; Xiaomi 11 Lite – 535 383 бали; HONOR 60 – 525 616 балів; HONOR 50 Pro – 524 766 балів; HONOR 50 – 519 302 бали; Huawei nova 9 – 502 200 балів.

Здивував бренд Honor – з 10 моделей у рейтингу йому належать 4. Сподіваємось, що у майбутньому він лише продовжить нарощувати свій вплив і знову виявиться одним із лідерів ринку смартфонів.