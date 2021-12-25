Без зарядки та навушників: перше розпакування Samsung Galaxy S21 FE

У мережі з’явився ролик, на якому відображено процес розпакування смартфона Samsung Galaxy S21 FE.





Гаджет поставляється у простенькій упаковці, в якій не знайшлося місця адаптеру для заряджання та навушникам. Усередині лежить лише смартфон, документація та шнур USB Type-C. Решта пропонується докуповувати окремо.

Ютубер також демонструє сам пристрій у графітовому забарвленні. Смартфон нагадує Samsung Galaxy S21. Це стильний девайс із суворим дизайном. Виглядає стримано, але дорого.

Характеристики Galaxy S21 FE та його ціна відомі. Вартість – від 769 євро. Апаратною основою новинки, показаної на відео, став чіпсет Snapdragon 888. Але в деяких регіонах S21 FE продаватиметься з Exynos 2100 усередині.

Гаджет отримав 120-герцевий 6,4-дюймовий Dynamic AMOLED 2X-дисплей з роздільною здатністю Full HD+. Місткість акумулятора – 4500 мА * год. Передбачено підтримку 25-ватної зарядки. Основна камера потрійна з датчиками на 12+12+8 Мп. Селфі-камера 32-мегапіксельна.