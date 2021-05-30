Складено рейтинг кращих у 2021 році смартфонів на всі випадки життя

Смартфон – універсальний пристрій, за допомогою якого можна вирішувати цілий спектр різних завдань. Проте знайти модель, яка добре б показувала себе в будь-яких режимах роботи, вкрай важко. У більшості апаратів є компроміси, які обмежують спектр їх застосування. Однак, нам все ж вдалося відшукати топ 5 смартфонів, які підійдуть навіть найбільш вимогливим користувачам. Зараз про них розповімо.





№5 – Google Pixel 5

Google Pixel 5 точно сподобається тим, хто не любить величезні лопатоподібні смартфони. Компактні розміри гаджета дозволяють керувати ним однією рукою. Фотоможливості у моделі на рівні – пара модулів 12 +16 МП робить різкі, деталізовані знімки з живими кольорами за рахунок відмінної програмної оптимізації. До того ж, Pixel 5 працює під управлінням чистої версії Android і буде отримувати оновлення довше смартфонів китайських компаній.



№4 – OnePlus 9 Pro

Новинка OnePlus оснащена крутою квадрокамерою в створенні якої брали участь фахівці Hasselblad. Іншою перевагою апарату вважається оболонка OxygenOS. Її неодноразово відзначали найзручнішою серед всіх інтерфейсів для ОС Android. Також у девайса в арсеналі є вкрай швидка 65-ватна зарядка по дроту. По повітрю потужність трохи нижче – 50 Ват, але все одно це дуже круто. В іншому OnePlus 9 Pro – типовий флагман 2021 року з 2К дисплеєм і процесором Snapdragon 888.



№3 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Самобутній флагман досі залишається актуальним. Він комплектується стилусом, що розширює функціонал смартфона і має незвичайний корпус з прямими кутами. 6.9-дюймовий екран з роздільною 2К здатністю і розгорткою 120 Гц підходить для будь-яких завдань, а акумулятор ємністю 4500 мАг гарантує до двох днів автономної роботи. Все це доповнюється флагманською начинкою, стереодинаміками і просунутими фотоможливостями.



№2 – iPhone 12 Pro Max

Для любителів яблучної продукції це кращий варіант. iPhone 12 Pro Max має передовий процесор Apple A14 з яким смартфон буде залишатися актуальним ще найближчих років 5-6. Цікава модель і дизайном з плоскими гранями, натхненним iPhone 4. Також iPhone 12 Pro Max володіє найбільшим екраном серед усіх купертинівських смартфонів – 6.7 дюймів і найдовше живе на одному заряді.



№1 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Новинка компанії Xiaomi офіційно є найкращим камерофоном за версією бенчмарка DxOMark. Тому, якщо фотоможливості моделі для вас особливо важливі, конкурентів у Mi 11 Ultra просто немає. До того ж, гаджет комплектується топовим процесором Snapdragon 888, 120-герцовим 2К екраном, додатковим дисплеєм для повідомлень на спинці, а його корпус виконаний з преміальних матеріалів і має вологозахист IP68.

