Hardnews

Культова «розкладачка» Motorola Razr отримає флагманські характеристики у новій версії

12.01.2022
1 хвилина на прочитання
Motorola Razr

Наявність процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, великої кількості пам’яті, 120-Гц AMOLED-екрану та NFC-чіпа допоможе пристрою отримати статус повноцінного флагмана.


В Інтернет потрапили технічні характеристики нової версії культового смартфона-розкладачки Motorola razr, виробництвом якого займається китайська компанія Lenovo, що володіє брендом. Як повідомляється, цього разу апарат буде оснащений вже флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Нагадаємо, що дві попередні версії були побудовані на базі чіпа Qualcomm 7-ї серії.

Новини по темі

Крім цього, пристрій отримає кілька варіантів оперативної пам’яті – 6, 8 або 12 Гбайт, а розмір постійного сховища буде представлений у версіях 128, 256 або 512 Гбайт. Передбачається, що основний екран матиме роздільну здатність Full HD+, частота оновлення картинки складе 120 Гц, а селфі-камера буде розташована у вирізі по центру. Також віщують наявність NFC-чіпа. Очікується, що гаджет буде працювати під керуванням операційної системи Android 12 “з коробки”.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
Tags
12.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

смартфон завис

Названо 5 основних причин, через які смартфон може зависати

12.01.2022
iPhone 14

Про дешеві iPhone можна не мріяти: озвучено ціни на 14 покоління

12.01.2022
Steam Deck

Steam Deck пропрацює на повному заряді акумулятора лише 2 години

12.01.2022
Xiaomi Black Shark 3 5G

Xiaomi випустить смартфон «Катюша» і «Патріот»

12.01.2022
Back to top button