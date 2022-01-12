Культова «розкладачка» Motorola Razr отримає флагманські характеристики у новій версії

Наявність процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, великої кількості пам’яті, 120-Гц AMOLED-екрану та NFC-чіпа допоможе пристрою отримати статус повноцінного флагмана.





В Інтернет потрапили технічні характеристики нової версії культового смартфона-розкладачки Motorola razr, виробництвом якого займається китайська компанія Lenovo, що володіє брендом. Як повідомляється, цього разу апарат буде оснащений вже флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Нагадаємо, що дві попередні версії були побудовані на базі чіпа Qualcomm 7-ї серії.

Крім цього, пристрій отримає кілька варіантів оперативної пам’яті – 6, 8 або 12 Гбайт, а розмір постійного сховища буде представлений у версіях 128, 256 або 512 Гбайт. Передбачається, що основний екран матиме роздільну здатність Full HD+, частота оновлення картинки складе 120 Гц, а селфі-камера буде розташована у вирізі по центру. Також віщують наявність NFC-чіпа. Очікується, що гаджет буде працювати під керуванням операційної системи Android 12 “з коробки”.