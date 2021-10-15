Коли хочеться кнопок: названі класні альтернативи смартфонам

Багато хто помилково вважає, що сегмент кнопкових телефонів мертвий і якісних апаратів з фізичною клавіатурою в 2021 році просто немає. Поспішаємо сказати, що це серйозна помилка. Підкріпити наші слова ми хочемо за допомогою добірки, в якій зібрані три кнопкових телефону, здатні нав’язати боротьбу своїм сенсорним візаві.





№3 – Nokia 6310 2021

Nokia 6310 2021 – один з останніх телефонів, випущених компанією в 2021 році. Ремейк легендарної моделі отримав 2.8-дюймовий екран, на якому чітко видно інформацію і зручну клавіатуру, користуватися якою зможуть навіть люди з великими пальцями. За автономність відповідає батарея ємністю 1150 мАг, є Bluetooth 5.0, що дозволяє швидко передавати файли на інші телефони і підтримка 4G LTE.

№2 – Philips Xenium E590

Philips Xenium E590 однозначно претендує на звання одного з найкрасивіших кнопкових телефонів на ринку. Корпус з металевими вставками дозволяє пристрою виглядати куди симпатичніше більшості безликих дзвонилок. Також модель оснащена 3.2-дюймовим дисплеєм, непоганою камерою на 2 МП і монструозною щодо класу батареєю 3100 мАг, здатною пропрацювати без підзарядки більше місяця. При бажанні її можна використовувати для підживлення інших пристроїв.

№1 – Nokia 8000

Nokia 8000 – класна новинка від Nokia. Телефон обладнаний 2.8-дюймовим екраном і працює під управлінням KaiOS. Це просунута операційна система для кнопочніков, завдяки якій на них можна запускати WhatsApp, YouTube і навіть Google Maps. За автономність відповідає батарея ємністю 1500 мАг, є Wi-Fi, підтримка 4G LTE і яскравий ліхтарик, здатний виручити при раптовому зникненні електрики.