Oppo Find N5 засвітився на нових живих фото

До офіційного анонсу Oppo Find N5 залишається менше двох тижнів – за чутками, пристрій представлять вже 20 лютого. Напередодні цього івенту виробник запустив рекламну кампанію, роблячи акцент на неймовірну тонкість корпусу і майже непомітну складку на дисплеї.

Разом з цим у китайській соцмережі Weibo з’явилися живі фото пристрою. На знімках можна розгледіти елегантну матову металеву рамку і тонкий профіль, а також розташування кнопок, включно зі звичним слайдером повідомлень. Крім того, в кадр потрапила роздрібна упаковка і фірмовий чохол, що закриває шарнір пристрою.

Судячи із зображень, складка на дисплеї дійсно мінімальна, але повністю позбутися її не вдалося – під певними кутами вона все ж помітна.

Чекаємо офіційної презентації, щоб дізнатися ціну та інші подробиці про новинку.