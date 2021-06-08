Купівля смартфона з рук може погано скінчитися, якщо не знати що перевіряти

Смартфони продаються не тільки в магазинах, але і на сайтах оголошень. Як правило, це пристрої, які вже мали свого власника. Відповідно, коли відбувається покупка смартфона з рук, потрібно розуміти, що є певні ризики. Перш за все, великий ризик «нарватися» на крадений смартфон. Так само не рідкісні випадки, коли пропонується пристрій, що знаходиться в лізингу. Є ймовірність втратити гроші, купивши свідомо несправний апарат.





Деякі ризики можна звести до мінімуму, дотримуючись нескладних правил. Поцікавтеся історією девайса – чи давно був куплений і чому виставлений на продаж. Не буде зайвим вимагати оригінальну коробку з аксесуарами та чек з магазину. Наступним логічним кроком має бути звірка IMEI номерів на коробці і в самому телефоні. Якщо вони збігаються, телефон працює чітко і без лагів, на його поверхні відсутні пошкодження, можна розглядати його до покупки.

Проте небезпека бути обдуреним залишається. Так може бути в тому випадку, якщо продавець не «відв’язав» пристрій від свого облікового запису, наприклад, Mi або iCloud. Якщо такий телефон буде у вас, продавцеві нічого не вартує заявити, що телефон вкрадений. А вам доведеться сильно постаратися, доводячи, що ви чесний покупець, а не злодій. Та й працювати такий телефон не буде – власник «облікового запису» може дистанційно заблокувати його.

Так само є сенс більш детально пошукати інформацію про «болячки» конкретних моделей. Часто буває так, що у смартфонів з часом відмовляє дисплей або динамік в силу конструктивних недоробок.