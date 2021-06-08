ТОП-5 кращих флагманів 2021 року за співвідношенням ціна-якість

Флагманські смартфони коштують дорого, тому вибирати модель потрібно, враховуючи всі нюанси і особливості. Розбиратися в цьому є час і бажання не у всіх, тому спеціально для наших читачів ми підготували статтю, в якій зібрані кращі представники преміум-класу в 2021 році. За кожен з цих апаратів не шкода віддати гроші, які просить виробник.





№5 – ASUS ZenFone 8

ASUS ZenFone 8 – відмінний варіант для тих, хто хоче потужний, але в той самий час компактний смартфон. За рахунок розмірів (148х68х8.9 мм) ним можна керувати однією рукою. При цьому не довелося приносити в жертву продуктивність і автономність: Snapdragon 888 забезпечує блискавичну швидкодію, а батарея ємністю 4000 мАг гарантує цілий день автономної роботи. 5.9-дюймовий дисплей виконаний за технологією Super AMOLED і оновлюється з частотою 120 Гц.

Ще однією особливістю моделі є наявність мініджека, який у 2021 році рідко зустрічається у представників топового сегмента.



№4 – OnePlus 9 Pro

Новий смартфон OnePlus є наступником одного з найуспішніших флагманів минулого року. OnePlus 9 Pro комплектується крутим 6.7-дюймовим екраном з частотою оновлення 120 Гц і 2К роздільною здатністю, а також преміальним процесором Snapdragon 888. Фотоможливості моделі представлені квадрокамерою 48 + 50 + 8 + 2 МП з надбудовою від шведської фірми Hasselblad.

Під капотом OnePlus 9 Pro також знаходиться батарея ємністю 4500 мАг, що підтримує 65-ватну зарядку, яка повністю заповнює ресурси акумулятора за півгодини. Все це в корпусі з благородних матеріалів (металу і скла) з вологозахистом IP68.



№3 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Незважаючи на те, що Note 20 Ultra вийшов в минулому році. Проте, і на сьогоднішній день це досить актуальний смартфон. Він виглядає автентично і дорого за рахунок корпусу з прямокутними краями і великому 6.9-дюймовому дисплею з 2К роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц. Як процесор використовується Exynos 990, який до цих пір тягне навіть найвибагливіші гри. У найближчі пару років ситуація не зміниться і апарат буде залишатися актуальним.

Все це доповнюється підтримкою стилуса, шикарними фотоможливостями, ємною батареєю на 4500 мАг і наявністю слота під флешку, що для преміальних моделей – справжня рідкість.



№2 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Новітній смартфон корейців має самобутній дизайн, а також цілий ряд флагманських фішок за типом 6.8-дюймової AMOLED панелі з частотою оновлення 120 Гц і процесора Exynos 2100. Фотоможливості представлені квадрокамерою 108 + 12 + 10 + 10 МП, а за автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою 25-ватної швидкої зарядки.

Як і личить флагману, корпус пристрою виконаний з преміальних металу і скла. Крім усього перерахованого вище у моделі є підтримка стилуса, що значно розширює функціонал S21 Ultra.



№1 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra – найбільш наворочений смартфон в асортименті китайців. Це єдиний пристрій фірми з вологозахистом за стандартом IP68. Також модель займає перше місце в рейтингу камерофонів DxOMark за рахунок потрійної камери 50 + 48 + 48 МП. Ще одна фішка – крутий Super AMOLED дисплей діагоналлю 6.81 дюйма з 2К роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц.

Акумулятор ємністю 5000 мАг забезпечує день автономної роботи навіть при постійному використанні, а за рахунок 67-ватної швидкої зарядки його можна привести до тями всього за 36 хвилин.

