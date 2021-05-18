Названо помилки, які допускає більшість при покупці нового смартфона

Приходячи в магазин за новим смартфоном багато користувачів настільки втрачають пильність, що стають легкою жертвою продавців-консультантів і роблять серйозні помилки, яких варто уникати. Про що саме ми говоримо? Читайте статтю до кінця, щоб дізнатися, чого не потрібно робити під час покупки нового смартфона.





Слухати продавців-консультантів

Це найголовніший момент. У них можна запитати якусь інформацію на рахунок того чи іншого смартфону, але не більше. Більшість продавців буде намагатися впихнути вам абсолютний ширпотреб, цікавлячись тільки своєю власною вигодою.

Тому, перед тим як йти в магазин – витратьте пару годин і точно визначитеся з моделлю, яку хочете купити. Якщо в цьому зовсім не розбираєтеся – попросіть друга, подивіться огляди, почитайте статті.

Погоджуватися на додаткову страховку

Додаткове страхування – не потрібно нікому. Справа в тому, що воно продовжує стандартну гарантію на 1-2 роки. А тепер цікавий факт – діє воно виключно на заводський брак. Яка ймовірність, що він виявиться через кілька років після покупки? Правильно – нульова. Майже весь брак дає про себе знати вже в перші тижні, максимум місяці після придбання пристрою. Цей проміжок легко покриває стандартна страховка, а тому додаткова не потрібна нікому.

Платити за наклеювання скла

Тут не все так однозначно, як в попередніх двох пунктах. Платити за наклеювання скла можна, але ми радимо цього не робити.

На ділі процес шалено простий – досить подивитися відео в інтернеті з гайдами або почитати статті, і ви наклеїти скло ідеально самостійно, заощадивши пару сотень гривень.

Купувати непотрібні аксесуари

Ще один виверт продавців. Часто вони намагаються нав’язати покупцеві чохли, скло, навушники, зарядні пристрої, блоки і т.д. Пам’ятайте, що в більшості випадків вони це роблять не тому що хочуть допомогти вам, а переслідуючи власну вигоду, оскільки отримують відсоток з продажу.

Так що, якщо ви щось не планували купувати відразу – не погоджуйтеся. Не слухайте байки про те, що з якимись навушниками телефон буде працювати гірше, ніж з іншими і інші подібні казки. В крайньому випадку, якщо вам знадобиться якийсь аксесуар – потім прийдете за ним в магазин окремо.