ТОП-10 кращих ноутбуків 2021 року за співвідношенням ціни-якість

Ноутбуків на ринку в 2021 році так багато, що навіть просунутому користувачеві важко вибрати конкретну модель. Що вже говорити про непідкованих людей, які зовсім не розбираються в нюансах цих пристроїв. Спеціально для таких користувачів, ми проаналізували пропозиції на ринку і відібрали найсмачніші варіанти. Читайте статтю з рейтингом ноутбуків 2021 року за ціною-якістю, і ви точно зможете підібрати апарат під свої вимоги.





№10 – Acer ASPIRE 1 A114-32-C5QD

Новинка популярного бренду Acer – хороший і надійний ноутбук. Порівняння з іншими недорогими моделями найдешевший представник топу виграє за рахунок якості збірки – корпус хоч і виконаний з пластика, але не продавлюється. За продуктивність відповідає дует Intel Celeron N4000 і 4 ГБ оперативної пам’яті. Для роботи в офісних програмах цього вистачить позаочі. 14-дюймовий екран видає картинку в роздільній здатності 1366 на 768 пікселів. Особливої чіткості чекати не варто, але пікселі видно не так сильно, як це зазвичай буває у ноутбуків такої вартості.

Також у моделі є дводіапазонний Wi-Fi, що забезпечує стабільне підключення до інтернету і роз’єм для підключення кабелю безпосередньо. Вишенька на торті переваг пропозиції – три порти USB. При цьому всі мінуси у вигляді слабкого звуку і відсутності потенціалу для апгрейда типові для бюджетного сегмента. Якщо вам потрібен найкращий недорогий ноутбук на сьогоднішній день, на дебютанта топу точно варто звернути увагу.

№9 – Lenovo IdeaPad 3 15IGL05

Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 – більш просунутий варіант. У нього оперативної пам’яті побільше – 8 ГБ, процесор потужніший Celeron N4020 і SSD на 128 ГБ в якості накопичувача. Тому при можливості рекомендуємо доплатити і взяти його – різниця в кілька сотень гривень обумовлена ​​більш стабільною роботою. Ще одна фішка пристрою – FHD роздільна здатність 15.6-дюймового дисплея. Екран для такої вартості вийшов украй вдалим – можна і попрацювати, і фільми подивитися.

Також Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 добре підійде і студентам для навчання – повного заряду акумулятора тут вистачає на 14 годин. Вистачить на цілий день в інституті. А ось якість збірки кульгає, тому носіть його в рюкзаку акуратно.

№8 – ASUS VivoBook 15

Топ ноутбуків за співвідношенням ціна-якість 2021 року рухається далі. У відгуках покупці хвалять нову модель іменитого бренду за її привабливий дизайн і пристойні експлуатаційні характеристики. Судіть самі: 15.6-дюймовий дисплей видає соковиту і контрастну картинку, а в якості процесора встановлений спритний Intel Core i3 1005G1, що забезпечує адекватну роботу навіть Photoshop, що вже говорити про менш вимогливі програми.

Також у ASUS VivoBook 15 зручна клавіатура з регульованим підсвічуванням, за допомогою якої легко набирати великі об’єми тексту, а також тиха, але в той же час ефективна система охолодження. До того ж, ноутбук можна проапгрейдити, поставивши додаткову планку оперативної пам’яті, тому наявність всього 4 ГБ ОЗП за замовчуванням не так страшно. Всім, хто до цих пір не визначився з тим, який ноутбук краще купити за характеристиками, ось вам відмінний варіант з сегмента до 20 000 гривень.

№7 – Lenovo ThinkBook 14 G2-ARE

Ще один ноутбук фірми Леново. Він комплектується непоганим процесором Ryzen 3 4300 U і 8 ГБ оперативної пам’яті. Такий дует забезпечує адекватну роботу без гальм важким додатків, та й в ігри по типу CS: GO і Dota 2 ввечері можна покатати з комфортною частотою кадрів. За рахунок SSD накопичувача на 256 ГБ ноутбук включається з холодного старту за 10 секунд. Важить він всього 1.4 кг, тому власнику не важко донести його до роботи або інституту.

14-дюймовий екран виконаний за технологією IPS, а тому кольори на дисплеї виглядають дуже жваво. Це робить модель шикарним варіантом для людей, які працюють в графічних редакторах. Також у неї є чотири порти USB (два з них Type-C), дводіапазонний Wi-Fi і слот для підключення інтернету безпосередньо. Вишенька на торті переваг ThinkBook – корпус з міцного алюмінію. Серйозних недоліків, проаналізувавши відгуки покупців, ми не виявили. Тому в наш топ кращих ноутбуків 2021 року за співвідношенням ціни і якості апарат потрапив не випадково.

№6 – ASUS Laptop 15

На екваторі рейтингу розташувався девайс популярної в Україні фірми АСУС. Виробник постарався на славу, зробивши якісний ноутбук. У нього на борту солідне залізо в особі процесора Core i5-1035G1 і 8 ГБ оперативної пам’яті, що працює на частоті 3200 МГц. З такою начинкою на ноуті можна виконувати будь-які завдання. Навіть рендер 4К відео йому під силу. 15.6-дюймовий IPS екран у відгуках хвалять за широкі кути огляду і реалістичну передачу кольорів. Також у нього є матове покриття, яке перешкоджає появі відблисків навіть при прямому попаданні сонячних променів.

Поставивши запитання, яка марка ноутбука найкраща і надійна, ви часто почуєте у відповідь ASUS. Laptop 15 – підтвердження, що це виправдано. У моделі міцний корпус з алюмінію, який не продавлюється, не хрумтить і не люфтить. Серйозних мінусів у ноутбука немає. Це прекрасна по співвідношенню ціни і якості пропозиція, яка підійде для роботи, інтернету та ігор ввечері.

№5 – Huawei MateBook D 15.6 “

Намагаючись відповісти на питання, який ноутбук краще купити для домашнього користування, ми натрапили і на Huawei MateBook D. З урахуванням того, скільки він коштує, це шикарне рішення. На його борту знаходиться потужний процесор Ryzen 7 3700U, якому складають компанію 8 ГБ оперативної пам’яті і SSD-накопичувач ємністю 512 ГБ. 15.6-дюймовий дисплей традиційно для IPS матриць видає живу картинку з широкими кутами огляду – комфортно дивитися фільми лежачи в ліжку.

Акумулятора ємністю 3665 мАг спокійно вистачає на цілий день автономної роботи, важить ноутбук всього 1.5 кг, тому при бажанні його можна брати з собою на роботу. Власники відзначають зручні клавіатуру і тачпад, а також вбудовану вебкамеру, що дозволяє спілкуватися в Discord, Skype і Zoom. До мінусів популярної моделі відносять тільки відсутність підсвічування клавіатури. Тому всім, хто хоче купити відносно недорогий, але хороший ноутбук, радимо MateBook D 15.6.



№4 – Honor MagicBook 15

У 2021 році це одна з кращих пропозицій в модельному ряді марки Honor. Нова модель комплектується продуктивним процесором Ryzen 7 3700U, 16 ГБ оперативної пам’яті і SSD на 512 ГБ. Працювати у вимогливих програмах за рахунок такої начинки можна з браузером і яким-небудь Spotify на фоні. 15.6-дюймова IPS матриця відрізняється шикарною передачею кольору і максимальними кутами огляду.

Виробник приділив особливу увагу зовнішньому вигляду моделі – виглядає вона дуже стильно і лаконічно. При її створенні однозначно надихалися дизайном ноутбуків Епл. Серед інших козирів: три порти USB, Wi-Fi на обидва діапазони, Bluetooth 5.0, день автономної роботи і зручна тиха клавіатура. Коротше кажучи, дивлячись на апарат, розумієш, що немає нічого дивного в тому, що багато хто називає Honor у відповідь на питання, яка фірма ноутбуків найкраща?

№3 – Xiaomi RedmiBook 16″ Ryzen Edition

Бронза топу дістається ще одному мінімалістичному ноутбуку. На цей раз від іншого китайського бренду. Багато професіоналів радять саме цю модель. Причому як для домашнього користування, так і тим, хто планує брати апарат з собою на роботу або в університет. Порівняння з конкурентами модель виграє завдяки великому 16.1-дюймовому дисплею. За рахунок розмірів працювати на ньому значно зручніше.

Повний порядок і з залізом: 16 ГБ оперативної пам’яті, SSD 512 ГБ, AMD Ryzen 5 4500U на слоті процесора. Корпус виконаний з міцного металу, незважаючи на діагональ має компактні розміри і добре поміщається в рюкзак або сумку. Також у RedmiBook є повнорозмірна клавіатура і потужний акумулятор, що забезпечує близько 8 годин роботи на одному заряді. Всім, для кого найважливіші параметри ноутбука – надійність і довговічність, настійно рекомендуємо звернути на цей пристрій увагу.

№2 – HP ProBoox x360

На думку експертів конкурентів у HP ProBoox x360 на ринку не так вже й багато. Не погодитися з ними важко. За рахунок аномально потужного процесора Ryzen 5 5600U і 8 ГБ оперативної пам’яті ноутбук можна використовувати для абсолютно будь-яких завдань. При цьому апарат вийшов компактним – важить він всього 1.45 кг. Пожертвувати довелося діагоналлю екрана, вона тут всього 13.3 дюймів, але у відгуках покупці тільки нахвалюють дисплей за живі кольори і кути огляду.

З додаткових особливостей варто відзначити стильний дизайн, а також наявність Display Port 1.4, за рахунок якого до ноутбука можна підключити монітор. Основним недоліком моделі називають гучну роботу системи охолодження.

№1 – Apple MacBook Air 13 Late 2020

Двох думок з приводу того, який виробник ноутбуків краще і надійніше немає. Однозначний лідер в цьому питанні – Apple. Ось і MacBook Air 13 в цьому плані справжній еталон. Міцні матеріали корпусу і шикарна оптимізація операційної системи дозволять пристрою служити власнику вірою і правдою довгі роки.

Весь цей час ноутбук буде радувати шикарною за якістю картинкою в роздільній здатності 2560 на 1600 пікселів на 13.3-дюймової IPS матриці. За продуктивність відповідає новітній процесор Apple M1, який залишиться актуальним протягом найближчих декількох років. Крім Type-C роз’єму у моделі є Thunderbolt 3 і Thunderbolt 4, що дозволяють підчепити до ноутбука відеокарту, перетворивши її в справжнє ігрове рішення не гірше пропозицій бренду MSI.

Все це доповнюється тим, що переможець топу володіє крутим дизайном, який наживо виглядає ще ефектніше, ніж на фото. Експерти сходяться на думці, що єдиним мінусом є відсутність класичного USB роз’єму.



У статті ми розповіли про те, які недорогі ноутбуки з представлених на ринку найбільш надійні та довговічні, а також добре підходять для навчання і роботи.