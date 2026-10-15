Oppo Reno 17 показали на живому фото. Смартфон може отримати камеру на 200 Мп і окрему ШІ-кнопку

Oppo готується до насиченої осені. 21 жовтня компанія представить у світі флагманську серію Find X10, а вже за кілька тижнів, за даними інсайдерів, настане черга лінійки Reno 17. Тим часом в мережі з’явилося перше живе фото нового смартфона, яке вперше показує його дизайн.

Що кажуть інсайдери

Відомий інсайдер Smart Pikachu стверджує, що Oppo розробляє серію Reno 17 з моделями як із великим, так і з компактним екраном. Презентацію попередньо запланували на листопад. Головними козирями мають стати модний дизайн і камера на 200 Мп. Крім того, смартфони, за чутками, отримають нові функції для живих фото й редагування знімків, а також окрему кнопку для ШІ-функцій.

Раніше той самий інсайдер повідомляв, що Oppo розглядає підтримку зовнішнього телеоб’єктива-насадки для Reno 17, але чи з’явиться ця функція, поки невідомо. Майже напевно смартфони працюватимуть на ColorOS 17 на базі Android 17.

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Перше живе фото

Видання SmartPrix опублікувало знімок Reno 17. Судячи з нього, новинка виглядає як доопрацьований Reno 16 без кардинальних змін у дизайні. За даними видання, смартфон успадкує чимало характеристик попередника.

Oppo Reno 17

Після китайської прем’єри в листопаді серія має дістатися Індії на початку січня 2027 року. При цьому, за даними SmartPrix, моделі Pro в лінійці не буде, хоча це рішення, схоже, стосується насамперед індійського ринку. Базова версія може отримати Snapdragon 7 Gen 4, батарею близько 7000 мА·год і потрійну камеру на 50 Мп.

Варто зауважити, що витоки поки суперечать один одному. Інсайдер говорить про камеру на 200 Мп, а SmartPrix згадує 50-мегапіксельний блок, тож, можливо, різні версії отримають різні камери, або ж інформація відрізнятиметься для окремих ринків.

Попередні моделі серії Reno офіційно продавалися в Україні, тож новинка, найімовірніше, з’явиться і в нас, але вже після глобального запуску. Офіційних дат і цін Oppo поки не називала.