Oppo Reno 17 показали на реальном фото. Смартфон может получить камеру на 200 Мп и отдельную кнопку ИИ

Oppo готовится к насыщенной осени. 21 октября компания представит миру флагманскую серию Find X10, а уже через несколько недель, по данным инсайдеров, настанет очередь линейки Reno 17. Тем временем в сети появилось первое реальное фото нового смартфона, на котором впервые показан его дизайн.

Что говорят инсайдеры

Известный инсайдер Smart Pikachu утверждает, что Oppo разрабатывает серию Reno 17 с моделями как с большим, так и с компактным экраном. Презентация предварительно запланирована на ноябрь. Главными козырями должны стать модный дизайн и камера на 200 Мп. Кроме того, смартфоны, по слухам, получат новые функции для живых фото и редактирования снимков, а также отдельную кнопку для ИИ-функций.

Ранее тот же инсайдер сообщал, что Oppo рассматривает возможность поддержки внешнего телеобъектива-насадки для Reno 17, но появится ли эта функция, пока неизвестно. Почти наверняка смартфоны будут работать на ColorOS 17 на базе Android 17.

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Первое живое фото

Издание SmartPrix опубликовало фотографию Reno 17. Судя по ней, новинка выглядит как доработанная версия Reno 16 без кардинальных изменений в дизайне. По данным издания, смартфон унаследует немало характеристик своего предшественника.

Oppo Reno 17

После премьеры в Китае в ноябре серия должна появиться в Индии в начале января 2027 года. При этом, по данным SmartPrix, модели Pro в линейке не будет, хотя это решение, по всей видимости, касается в первую очередь индийского рынка. Базовая версия может получить Snapdragon 7 Gen 4, аккумулятор емкостью около 7000 мА·ч и тройную камеру на 50 Мп.

Стоит отметить, что утечки информации пока противоречат друг другу. Инсайдер говорит о камере на 200 Мп, а SmartPrix упоминает 50-мегапиксельный блок, поэтому, возможно, разные версии получат разные камеры, либо информация будет отличаться для отдельных рынков.

Предыдущие модели серии Reno официально продавались в Украине, поэтому новинка, скорее всего, появится и у нас, но уже после глобального запуска. Официальных дат и цен компания Oppo пока не называла.