realme превратила смартфон в артефакт из «Гарри Поттера»: даже коробка напоминает чемодан из Хогвартса

Компания realme объединилась с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products и представила realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition. Это не новая модель с иными техническими характеристиками, а лимитированная версия уже знакомого смартфона, главной особенностью которой стало оформление по мотивам вселенной Гарри Поттера.

Для realme это уже не первый подобный эксперимент. Ранее производитель выпускал realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, также созданный в сотрудничестве с Warner Bros. Discovery.

«Хогвартс» начинается уже с коробки

В специальном издании производитель сделал ставку именно на коллекционную составляющую. Первые промоматериалы демонстрируют большую коричневую коробку, стилизованную под дорожный чемодан учеников Хогвартса, с декоративными металлическими элементами и гербом школы магии.

Сам смартфон также получил тематическое оформление. realme подтверждает, что дизайн вдохновлён миром Гарри Поттера, а представленные материалы демонстрируют герб Хогвартса и специально переработанный интерфейс.

Таким образом, версия «Гарри Поттер» ориентирована в первую очередь не на тех, кому нужен более производительный realme 16 Pro, а на коллекционеров и поклонников франшизы.

Что внутри

С технической точки зрения основой по-прежнему служит стандартная модель realme 16 Pro 5G. Её ключевые характеристики:

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей;

разрешение 2772 × 1272 пикселей;

частота обновления до 144 Гц;

процессор MediaTek Dimensity 7300 Max;

основная камера на 200 Мп;

фронтальная камера на 50 Мп;

аккумулятор емкостью 7000 мА·ч;

быстрая зарядка мощностью 80 Вт.

Такие параметры указаны и на официальном украинском сайте realme для стандартной версии 16 Pro 5G. Смартфон также имеет степень защиты IP69 Pro и поддерживает функцию обходной зарядки, которая позволяет снизить нагрев аккумулятора во время игр.

Цена пока держится в секрете

8 сентября компания realme официально анонсировала версию Harry Potter Edition, однако пока не назвала её рекомендованную цену и точные сроки начала продаж в разных странах. Также нет подтверждения того, что эта специальная версия официально появится в Украине.

Учитывая наличие лицензии и коллекционную упаковку, можно ожидать, что Harry Potter Edition будет стоить дороже, чем обычный realme 16 Pro 5G. Однако производитель пока не сообщает, насколько высокой будет надбавка за «магию Хогвартса».