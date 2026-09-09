realme перетворила смартфон на артефакт із Гаррі Поттера: навіть коробка нагадує валізу з Гоґвортсу

Компанія realme об’єдналася з Warner Bros. Discovery Global Consumer Products і представила realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition. Це не нова модель із іншою технічною начинкою, а лімітована версія вже знайомого смартфона, головною особливістю якої стало оформлення за мотивами всесвіту Гаррі Поттера.

Для realme це вже не перший подібний експеримент. Раніше виробник випускав realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, також створений у співпраці з Warner Bros. Discovery.

Гоґвортс починається вже з коробки

У спеціальному виданні виробник зробив ставку саме на колекційну складову. Перші промоматеріали демонструють велику коричневу коробку, стилізовану під дорожню валізу учнів Гоґвортсу, із декоративними металевими елементами та гербом школи магії.

Сам смартфон також отримав тематичне оформлення. realme підтверджує дизайн, натхненний світом Гаррі Поттера, а представлені матеріали демонструють герб Гоґвортсу та спеціально перероблений інтерфейс.

Таким чином, Harry Potter Edition орієнтований насамперед не на тих, кому потрібен продуктивніший realme 16 Pro, а на колекціонерів і прихильників франшизи.

Що всередині

Технічно основою залишається звичайний realme 16 Pro 5G. Його ключові характеристики:

6,78-дюймовий AMOLED-дисплей;

роздільна здатність 2772 × 1272 пікселів;

частота оновлення до 144 Гц;

процесор MediaTek Dimensity 7300 Max;

основна камера на 200 Мп;

фронтальна камера на 50 Мп;

акумулятор на 7000 мА·год;

швидке заряджання потужністю 80 Вт.

Такі параметри вказані й на офіційному українському сайті realme для стандартної версії 16 Pro 5G. Смартфон також має захист IP69 Pro та підтримує функцію обхідного заряджання, яка дозволяє зменшити нагрів батареї під час ігор.

Ціну поки тримають у секреті

realme офіційно оголосила про Harry Potter Edition 8 вересня, однак поки не назвала його рекомендовану ціну та точні строки початку продажів у різних країнах. Також немає підтвердження, що спеціальна версія офіційно з’явиться в Україні.

З огляду на ліцензійне оформлення та колекційну упаковку можна очікувати, що Harry Potter Edition коштуватиме дорожче за звичайний realme 16 Pro 5G. Але наскільки великою буде доплата за «магію Гоґвортсу», виробник поки не повідомляє.