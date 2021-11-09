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Український хакер вимагав у Apple 50 мільйонів доларів

09.11.2021
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Apple Watch

Міністерство юстиції США повідомило про арешт у Польщі українського хакера Ярослава Васинського, звинуваченого у здирстві 50 мільйонів доларів у Apple . Про це повідомляє видання MacRumors.


Представники відомства повідомили , що Васинський належав до групи REvil, яка брала участь у мережевих атаках на підприємства та державні установи у США. У квітні злочинне угруповання атакувало постачальника Apple Quanta Computer і вкрало схеми дизайну 14-дюймового MacBook Pro. Васинський та його спільники вимагали від Apple викуп у розмірі 50 мільйонів доларів.

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Уточнюється, що REvil виклала вимогу про викуп на своєму сайті, проте за кілька днів група видалила повідомлення. Також у Міністерстві юстиції впевнені, що Васинський брав участь у липневій атаці на виробника софту Kaseya.

Разом із хакером було взято під варту, але потім відпущено його колегу Євгена Полянина — у останнього вилучили 6,1 мільйонів доларів. Обох підозрюваних звинуватили в змові з метою шахрайства. Васінського збираються екстрадувати до США, йому загрожує до 115 років позбавлення волі.

У липні український співробітник Microsoft Володимир Квашук отримав тюремний термін. У суді було доведено, що Квашук скористався вразливістю у системі компанії і таким чином обікрав свого роботодавця на понад десять мільйонів доларів.

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09.11.2021
1 хвилина на прочитання

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