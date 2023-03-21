В Україні створено новий ударний дрон для ЗСУ: розробку завершено

Український безпілотник Skynetua успішно завершив льотні випробування, що знаменує собою завершення етапу його розробки. Про це у Facebook повідомив його творець Михайло Дронов.

Подробиці

Дронов опублікував на своїй сторінці відео, що демонструє льотні випробування літального апарату. За словами розробника Skynetua, дрон має злітну вагу 9 кг і може нести до 3 кг корисного навантаження. Його також можна запускати вручну.

У процесі тестування Дронов зіткнувся з проблемою, пов’язаною з недорогими комплектуючими. Через низьку вартість компоненти безпілотника мали різні параметри, що призводило до того, що вони не могли оптимально функціонувати разом.

Дронов почав випробовувати ударний безпілотник у січні поточного року. Протягом цього часу він допрацьовував та вдосконалював безпілотник. В ідеалі безпілотник повинен мати дальність польоту 50 км. Наразі він працює над збільшенням його вантажопідйомності.