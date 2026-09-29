UGREEN представила чохол, який додає iPhone 18 Pro кольоровий екран на спинці

Аксесуар отримав назву Magic E-ink Screen Case. Його задню панель займає екран на електронному чорнилі з підтримкою шести кольорів. Користувач може передати на нього зображення зі смартфона, щоб оновити оформлення чохла без заміни самого аксесуара.

Як повідомляє Yanko Design, керування відбувається через мобільний застосунок. Окрім фотографій, панель можна використовувати для шпалер, нотаток або QR-кодів. Наприклад, на спинці телефона можна залишити коротке нагадування чи контактну інформацію у вигляді зображення.

Що вміє додатковий дисплей

Головна особливість електронного паперу — здатність утримувати картинку без постійного живлення. Енергія потрібна для оновлення зображення, а після цього воно залишається на екрані. Тому статичне оформлення не потребує безперервної роботи дисплея, як у випадку зі звичайними смартфонними панелями.

Можливості такого рішення зосереджені на показі нерухомого вмісту. Відтворення відео, перегляд зображення з камери в реальному часі чи роботу повноцінного інтерфейсу смартфона для цього чохла не заявлено. Фото або нотатка залишатимуться на спинці, доки власник не замінить їх через застосунок.

Захисні елементи також передбачені: чохол має потовщені бортики, амортизувальні кути та піднятий край навколо блока камер. Останній допомагає уникнути контакту об’єктивів із поверхнею, коли телефон кладуть спинкою вниз. Аксесуар продемонстрували, зокрема, у бордовому кольорі.

Водночас сумісність із бездротовим заряджанням і магнітними аксесуарами MagSafe залишається нез’ясованою. Підтвердження, що додатковий екран унеможливлює їх використання, наразі немає.

За даними TechRadar, новинку анонсували для Китаю. Ціну та плани міжнародного продажу ще належить уточнити. Розміри й роздільну здатність панелі в оприлюдненому описі також не навели, тому оцінити читабельність дрібного тексту та деталізацію фотографій поки складно.