Супутники Маска покрили все небо: вражаюче відео

Подивіться, як Ілон Маск усього за 4 роки “закутав” Землю супутниками Starlink.

Starlink – глобальна мережа супутників, створена компанією SpaceX, яка забезпечує високошвидкісний доступ до інтернету по всьому світу в тих місцях, де раніше він був непостійним, дорогим або зовсім недоступним. Центр досліджень, розробки та виробництва супутникових систем розташований у Редмонді, штат Вашингтон.

Роботи над проектом розпочалися у 2015 році, а перші тестові прототипи з ім’ям Tintin були успішно запущені 22 лютого 2018 року.

До 2017 року SpaceX представила нормативні документи для запуску близько 12 тисяч супутників на низьку навколоземну орбіту до середини 2020-х років. У травні 2019 року було запущено першу групу із 60 прототипів супутників.

На початок 2024 року, на орбіті Землі вже перебуває майже 6 000 супутників Starlink!