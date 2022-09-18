В США назвали умови передачі Україні винищувачів F-16 та ЗРК Patriot

США активно підтримує Україну у війні з Росією. Джо Байден та Пентагон вважають, що РФ програє, але для цього ЗСУ потрібно більше сучасної зброї: літаки-винищувачі, ЗРК, дрони.





Зараз Київ веде переговори із Вашингтоном про постачання:

БПЛА Grey Eagle;

Зенітно-ракетні комплекси Patriot;

Винищувачі F-16.

Змінилася риторика переговорів. Якщо раніше Україна публічно просила надати їй зброю, то тепер переговори ведуться без залучення інших країн. Тому точно бути впевненим, скільки і якої техніки отримають ЗСУ неможливо.

Росія діє аналогічно, коли таємно закуповує дрони в Ірані чи ракети в Кореї.

Чи отримає ЗСУ нову зброю

Україна може отримати F-16, але у довгостроковій перспективі. Сьогодні те озброєння, що отримують військові допомагає успішно проводити контрнаступальні дії. Якщо їх перепадуть, то не раніше ніж через пів року.

Журналісти, які мали розмову з працівниками Конгресу, натякають на те, що цю зброю Україна отримає, коли переможе РФ. У такий спосіб українці зможуть закрити небо та берегти цілісність кордонів.

США не має наміру накачати країну зброєю, як це говорять російські пропагандисти. Навпаки, арсенал поповнюють лише необхідним і у меншій кількості, ніж того вимагають в Україні.

Знімати ЗРК Patriot з власного озброєння та передавати його на озброєння американці також не будуть. Скоріш за все вони замовлять їх виготовлення у компанії Raytheon Technologies. За цією ж схемою Україна отримала комплекси NASAMS.

Винищувачі та ЗРК Україні потрібні для захисту території, а не для нападу. Тому передача цієї зброї не приведе до загострення конфлікту. Такої думки тримається і президент США Джо Байден.