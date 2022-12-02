Названі найкращі смартфони Samsung вартістю до 13 тисяч гривень

Найдешевшим у списку виявився Samsung Galaxy A04s. В Україні його можна знайти за ціною від 5 тис. гривень. За ці гроші смартфон пропонує екран із частотою 90 Гц, 50-мегапіксельну камеру, сканер відбитків пальців та NFC для безконтактних платежів. До недоліків пристрою віднесли слабку яскравість екрану, пам’ять 3/32 ГБ та відсутність зарядного блоку в комплекті.

За бюджету від 9 тис. гривень рекомендують придивитися до Galaxy A23, який може похвалитися чотирма камерами ззаду, FullHD-екраном із частотою 90 Гц, чіп Snapdragon 680 та пам’ять 4/64. З недоліків виділили повільну пам’ять eMMC 5.1, слабку селфі-камеру та комплектний блок на 15 Вт, тоді як смартфон підтримує заряджання потужністю до 25 Вт.

Більш вимогливим користувачам рекомендують придивитися до Galaxy M23 – він отримав потужніший чіп Snapdragon 750G, більш плавний екран із частотою 120 Гц.

Найбільш збалансованим смартфоном Samsung за бюджету до 13 тисяч гривень. називається Galaxy A33. Він отримав чотири камери, пам’ять 6/128, захист за стандартом IP67, екран із частотою 90 Гц, чіп Exynos 1280 та акумулятор ємністю 5000 mAh із підтримкою швидкої зарядки на 25 Вт. Як основні недоліки А33 відзначаються відсутність роз’єму для навушників та зарядного блоку в коробці.