OnePlus Ace 3V – перший у світі смартфон із чипом Snapdragon 7+ Gen 3

Компанія OnePlus провела презентацію нового передфлагманського смартфона OnePlus Ace 3V. Це перший у світі девайс із новим чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3.

У новому чипі використовується суперядро ЦП Cortex-X4, таке саме як у Snapdragon 8 Gen 3, а за потужністю графічного процесора новинка ближче до Snapdragon 8 Gen 2.

OnePlus Ace 3V може похизуватися лаконічним дизайном з 6,74-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1240 x 2772 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Панель пропонує 10-бітну передачу кольору зі 100%-охопленням DCI-P3. Пікова яскравість становить 2150 ніт, а ШІМ-затемнення – 2160 Гц.

На задній панелі розташовані дві камери: основна на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення, надширококутна на 8 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 16 Мп.

На додаток до чіпа Snapdragon 7+ Gen 3 смартфон отримав 12/16 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR5X) і 256/512 ГБ вбудованої пам’яті (UFS 4.0). За автономність відповідає акумулятор на 5500 мАг з підтримкою зарядки SuperVOOC S потужністю 100 Вт. Виробник стверджує, що зарядка від 1% до 100% займає всього 26 хвилин.

Серед інших особливостей – пиловологозахист IP65, підекранний сканер відбитків пальців і фірмовий трипозиційний повзунок повідомлень.

Ціни на OnePlus Ace 3V в Китаї стартують з $280 за модель на 12/256 ГБ, а топова версія з 16/512 ГБ пам’яті коштує за $360.

Очікується, що на глобальний ринок OnePlus Ace 3V вийде під назвою OnePlus Nord 4 вже 1 квітня.