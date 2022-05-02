Новий фітнес-браслет Huawei Band 7 отримав AMOLED-екран та NFC

Китайська компанія Huawei офіційно представила нове покоління свого популярного фітнес-браслету – модель Huawei Band 7. Гаджет підтримує функцію цілодобового моніторингу рівня насичення крові киснем, а також вміє відстежувати пульс, якість сну та рівень стресу.





Користувачки жіночої статі також матимуть змогу відслідковувати за допомогою Band 7 менструальний цикл. Гаджет має 1,5-дюймовий AMOLED-екран роздільною здатністю 368 х 194 пікселів. Заявлено 96 тренувальних режимів. Виробник обіцяє до двох тижнів автономної служби.

Завдяки підтримці швидкого заряджання Huawei Band 7 зможе всього за 5 хвилин отримати енергії на дві доби повноцінної діяльності. Фітнес-браслет надійде у продаж у двох версіях – з NFC-чіпом для безконтактної оплати покупок і без нього. Ціна новинки, відповідно, становитиме 47 або 40 доларів.