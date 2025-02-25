Поломки AMD Ryzen 7 9800X3D набувають масового характеру

У мережі з’являється все більше звітів щодо виходу з ладу нових ЦП. ASRock і AMD заявили про обізнаність щодо ситуації, що склалася.

Не так давно з’явилася інформація про перший згорілий чіп AMD Ryzen 7 9800X3D. Експерти поставилися скептично до заяв власника. Фахівці вирішили, що користувач припустився помилки під час складання системи, і ніякого браку бути не може. Однак з’являється все більше претензій до надійності ігрового процесора.

Тепер ASRock офіційно заявляє про масовий характер збоїв AMD Ryzen 7 9800X3D. За словами представників компанії, більшість випадків пов’язані з її материнськими платами, але не всі. Спільно з AMD ведеться робота з виявлення ключової проблеми.

Уже зафіксовано щонайменше 40 випадків із «померлими» процесорами. У компанії рекомендують спробувати оновити BIOS материнської плати. Принаймні одному з користувачів цей метод допоміг повернути працездатність системи. Однак це скоріше виняток із правил. Якщо це не допомагає, у компанії просять звернутися на підтримку ASRock і AMD.