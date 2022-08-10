Samsung Galaxy Watch 5 – годинник став кращим, але втратив унікальність

Samsung провела масштабний захід, на якому показала нове покоління Galaxy Fold та розумного годинника Galaxy Watch 5. У лінійку увійшла базова модель у двох розмірах, а також Pro-версія. Сімейство втратило одну зі своїх головних фішок – поворотного безеля, який можна було використовувати для управління гаджетом. Тепер замість нього використовується софтверний аналог.





Galaxy Watch 5 отримали корпус із алюмінію, а також надійне сапфірове скло. У «прошки» при цьому корпус виконаний із преміального титану. Також дорожча версія отримала акумулятор підвищеної ємності 590 мАг. Останній, за словами виробника, може забезпечити цілий день автономної роботи навіть із увімкненим GPS.

Новий годинник пропонує просунуті функції моніторингу стану організму. Крім виміру пульсу, кроків і калорій, Watch 5 вміє визначати артеріальний тиск, аналізувати біоімпеданс (% жиру в організмі), і знімати ЕКГ.

У ранковому звіті годинник показує ступінь насиченості крові киснем, а також дані по сну, можна навіть дізнатися хропів користувач чи ні. Подібні функції були і в попередньому поколінні, але тут їх об’єднали в одну.

Galaxy Watch 5 працює під керуванням Wear OS – операційної системи, що дозволяє користуватися Google Pay та іншими програмами для Android. Також він оснащений мікрофоном та динаміком, за рахунок яких відповідати на дзвінки можна прямо з гаджета.

Характеристики Samsung Galaxy Watch 5

Samsung Galaxy Watch 5 доступний у двох варіантах – 40 та 44 мм. У першому годинник оснащуються 1.2-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 396х396 пікселів, у другому – 1.4-дюймовим екраном з роздільною здатністю 450х450 пікселів. Аналогічний екран встановлений у Watch 5 Pro.

У обох моделей однаковий процесор Exynos W920 та ідентичний обсяг пам’яті – 1.5 ГБ оперативної + 16 ГБ постійної. Що стосується ємності акумулятора, у базової версії це 284 мАг або 410 мАг (обидві моделі розраховані на 40 годин автономної роботи), а Pro – 590 мАч (до 80 годин). Уся лінійка захищена від води за стандартом IP68 та несприйнятлива до ударів, оскільки відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H. Годинник випускається у двох конфігураціях: з Wi-Fi та LTE.

Ціна та дата виходу Samsung Galaxy Watch 5

Годинник вже можна замовити, причому першим покупцям у подарунок дістануться навушники Galaxy Buds 2. Повноцінні продажі стартують 26 серпня за наступними цінами:

Samsung Galaxy Watch 5 – $ 279.99;

Samsung Galaxy Watch 5 – $329.99;

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Wi-Fi – $449.99;

Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE – $499.99.