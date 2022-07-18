Tesla більше не ТОП: у світі тепер новий лідер по продажу електрокарів

У більшості з нас слово електромобіль міцно асоціюється з компанією Tesla. Фірма Ілона Маска популяризувала цей вид транспорту та тривалий час залишалася лідером ринку за кількістю продажів. Проте часи змінюються – у першій половині 2022 року з п’єдесталу «Теслу» посунула маловідома європейській людині китайська компанія.





Новий король електрокарів зветься BYD (Build Your Dream). За перші шість місяців BYD продала 641 000 електрокарів як у Китаї, так і за його межами, тоді як Tesla вдалося реалізувати “всього” 564 тис. машин – це на 14% менше.

Цікаво, що BYD не просто обійшла конкурента, а показала величезний стрибок у продажах щодо аналогічного показника минулого року, відвантаження «електричок» збільшилося на 300%. Але тут варто враховувати, що до статистики входять не лише моделі BYD, а й гібридні автомобілі, випущені під численними дочірніми брендами концерну.

Ще один значний показник – прогрес у сфері виробництва акумуляторів для електромобілів. Тут BYD обійшла корейську LG і посіла друге місце. Лідерство у світі, як і раніше, утримує CATL, яка нещодавно представила просунуту батарею із запасом ходу в районі 1000 км.

І якщо Tesla цього року зіткнулася з численними проблемами, та була змушена відкликати майже 60 тис. Model Y через несправність, а також скорочувати співробітників, то BYD стрімко зростає та будує плани щодо підкорення світового ринку. Так що придивіться, чи можливо зараз саме час купувати акції цього бренду.