Ідеальний компактний флагман від Asus: відмінні характеристики і невеликий розмір

З компактними смартфонами на ринку якось “сутужно”: виробники практично не випускають пристрої з діагоналлю екрана менше 6-ти дюймів. iPhone 12 mini не зміг відродити тренд компактності, і інші виробники не особливо підтримали ідею Apple .





Але навіть незважаючи на це, іноді нам вдається побачити невеликі за нинішніми мірками смартфони. Одним з них є флагманський ASUS Zenfone 8, презентований зовсім недавно, і цікавий він не тільки своїми розмірами, але і божевільною начинкою.

Ідеальні розміри смартфона і AMOLED-дисплей

ZenFone 8, як флагман, має в своєму розпорядженні корпус з алюмінієвого сплаву і скла – це і практично (якщо не упускати смартфон), і добре очам.

При цьому девайс важить всього 169 грам при його розмірах (148 х 68.5 х 8.9 мм). Навіть незважаючи на те, що смартфон “вгодований”, він залишається компактним.

Дисплей займає трохи більше 82-х відсотків лицьовій площі смартфона і заснований на Super-AMOLED матриці, діагональ якої 5.9 дюймів – один лише екран вже викликає захват.

Його плавності, яку забезпечує розгортка 120 Гц, не дивуємося – це вже як даність. Приємним бонусом стала можливість вибору одного з режимів роботи частоти оновлення: користувач може користуватися 60 Гц, 90 Гц або 120 Гц.

Характеристики дисплея:

Діагональ 5.9 “, співвідношення сторін 20:9 , Super-AMOLED;

Пікова яскравість 1100 кд / м2, щільність пікселів 445 ppi;

Частота оновлення 120 Гц.

Підтримка HDR10 +,

Знову гарячий Snapdragon 888 і топова пам’ять

Смартфон працює на базі флагманського процесора Snapdragon 888. Питань по потужності до нього немає – навіть втрачаючи свою продуктивність при троттлінгу в деяких смартфонах, він легко розправляється із завданням будь-якого типу. Троттлінг не обійшов стороною і Asus Zenfone 8 – охолодження тільки пасивне, і було б дивним, якби він зовсім не знижував частот. Але критичним падіння назвати не можна – процесор втрачає всього лише близько 25-и відсотків своєї потужності в піку.

Про процесор вже все давно сказано: вісім ядер, головне ядро працює на частоті 2.84 ГГц, інші сім ядер – продуктивні та енергоефективні.

У зв’язці з швидкою оперативкою LPDDR5 і накопичувачем UFS 3.1 смартфон працює блискавично – тест Antutu говорить про більш, ніж 770-ти тисячі балів, які видає Zenfone 8, а одноядерний і багатоядерний режими в GeekBench 5 набирають 1124 і 3669 балів відповідно.

Смартфон доступний покупцям в чотирьох версіях: 8/128 ГБ, 6/256 ГБ, 8/256 ГБ і 16/256 ГБ.

Характеристики процесора і пам’яті:

Snapdragon 888, 8 ядер (Cortex-X1, Cortex-A78 x3, Cortex-A55 x4), 5-наномертовий техпроцес, графіка Adreno 660;

Підтримка процесорів Spectra 580 ISP (для обробки фото) і Hexagon 780;

Оперативна пам’ять стандарту LPDDR5 з частотою 6400 МГц, накопичувач стандарту UFS 3.1.

Всього дві камери? “Чому так мало”, Asus?

Подвійна камера – досить незвичайне явище для сучасних Android-смартфонів, але нам таке рішення до душі. Можливо багатьом важливий макро-об’єктив, нехай часто він і має зовсім вже середні характеристики, рішення цього є – ширококутний модуль знімає на відстані до 4 см.

Якістю фото смартфон не здивує, проте робити деталізовані фото це йому не завадить. Основний датчик включає в себе сенсор Sony IMX686 з роздільною здатністю 64 МП – він же використовується, наприклад, в Redmi K40 Pro. Якість фото висока при денному освітленні, а ось робота нічного режиму на совісті софту Zenfone 8. Проте, побоювань з цього приводу у нас немає – на крайній випадок завжди є Google Камера.

Смартфон здатний записувати відео з роздільною здатністю 8К при 24 к / с, 4К при 60 і 120 к / с, а також в 1080P при 240 к / с і 720P при 480 к / с.

Ширококутний модуль отримав сенсор Sony IMX363 на 12 МП і невеликим кутом огляду в 112 градусів за сьогоднішніми мірками. Писати відео в 8К він, звичайно ж, не може, але 4К витягує.

Датчик на лицьовій стороні має роздільну здатність 12 МП. Як і будь-який інший селфі-модуль, він знімає добре вдень, а ось при поганому освітленні з’являються численні шуми. Підтримка запису відео в 4К при 30 к / с присутня.

Характеристики камери ASUS Zenfone 8:

Основний модуль – сенсор Sony IMX686, 64 МП, f / 1.8, 0.8 мкм, розмір датчика 1 / 1.73 “;

Ширококутний модуль – сенсор Sony IMX363, 12 МП, кут огляду 112 градусів, f / 2.2, 1.4 мкм, розмір датчика 2 / 2.55 “;

Селфі-модуль – сенсор Sony IMX663, 12 МП, f / 2.45, 1.12 мкм, розмір датчика 1 / 2.93 “.

Об’єм батареї і величезні плюси смартфона

Акумулятору на 4000 мА / год ми зовсім не були здивовані – що ви хотіли ще побачити в такому компактному корпусі? Так, девайс важко назвати довгожителем і “монстром автономності”, але день при помірному використанні він протримати заряд здатний.

У комплекті зі смартфоном є блок живлення Type-C – Type-C, здатний видавати потужність 30 Вт. Повний заряд смартфона відбувається менш, ніж за 1.5 години. Нормальний показник.

Чому будуть раді меломани, то це виділеному ЦАП WCD9385 від Qualcomm, що є в розпорядженні смартфон. Крім того, про високу якість стереодинаміків пристрої з підсилювачем CS35L45 говорять багато. Судячи з усього, так воно і є – на то це і флагман.

Виробник залишив на верхній межі роз’єм для навушників – де ще ви в 2021-му році бачили флагман з міні-джек? Наявність новітніх Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.2 LE, а також модуля NFC теж радує.

Ціни і підсумки

На старті продажів, за молодшу версію тайванська компанія просить близько 600 євро, що в переводі на гривні – приблизно 20 тисячі грн. У разі офіційного продажу в Україні, смартфон точно “підскочить” в ціні.

Але навіть така ціна не завадить смартфону знайти свого споживача. У ньому є все: компактний корпус, потужний процесор, швидка пам’ять, непоганий набір камер, найсвіжіші модулі, виділений ЦАП, відмінний дисплей і повноцінний пило-вологозахист.

Особисто ми вже закохані в цей смартфон і будемо розглядати його в якості основного (якщо раптом не з’явиться ще краща альтернатива). Поставити в один ряд з ним можна хіба що iPhone 12 mini і Google Pixel 5 – іншого вибору серед компактних флагманів нам просто не дають. І якщо по айфону серйозних питань немає, то ось піксель не так вже й цікавий на тлі Asus Zenfone 8.

На старті продажів купувати його немає ніякого сенсу – залишається сподіватися на зниження цін протягом року. Але навіть за свою вартість це відмінний смартфон і, безумовно, дуже самобутній.

