Відомі характеристики та ціни всіх iPhone 17

Йдеться про всі чотири смартфони лінійки iPhone 17: базовий iPhone 17, тонкий і легкий iPhone 17 Slim, преміальний iPhone 17 Pro і великий iPhone 17 Pro Max.

За словами надійного інформатора під ніком Ice Universe, наступного року Apple все-таки представить абсолютно нову модель iPhone. Йдеться про тонкий iPhone 17 Slim з повністю переробленим корпусом і 6,65-дюймовим екраном. Він же виявиться найдорожчим. У найпростішій конфігурації за смартфон попросять $1299.

Базовий iPhone 17 оцінять у суму від $799. Уперше найдоступніший iPhone у лінійці оснастять 6,27-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із кадровою частотою 120 Гц і вирізом Dynamic Island.

У iPhone 17 Pro діагональ екрана така ж, як у iPhone 17. Цінник становитиме від $1099. А ось iPhone 17 Pro Max буде справжнім гігантом з 6,86-дюймовою панеллю. Вартість – від $1199.

iPhone 17 і 17 Slim отримають чіпи A19 і 8 ГБ ОЗП, а Pro’шки – A19 Pro і 12 ГБ ОЗП.