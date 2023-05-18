Hardnews

Honor 90 та Honor 90 Pro вперше показали на фото

18.05.2023
1 хвилина на прочитання
Honor 90 Pro

Компанія Honor опублікувала фото та відео нових смартфонів Honor 90 та Honor 90 Pro, які отримають камерні блоки різних форм. Про це повідомляє GSM Arena .

Відмінною рисою новинок стане основна камера з датчиком Samsung HP3 роздільною здатністю 200 Мп. На фото видно, що Honor 90 оснащений двома круглими модулями, у першому з яких дві камери, а у другому – третя камера та спалах. Камери Honor 90 Pro влаштовані аналогічно, але модулі при цьому не круглі, а більш довгасті. На задніх панелях новинок можна побачити градієнт, а також опуклий візерунок.

Крім того, відомо, що «старша» модель отримає процесор Snapdragon 8+ Gen 1, OLED-екран з роздільною здатністю 1,5К і підтримку швидкої зарядки на 90 Вт. Honor 90, у свою чергу, “потягне” лише 66 Вт.

Інші характеристики новинок будуть розкриті під час офіційного анонсу, запланованого на 29 травня 2023 року.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


Tags
18.05.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button