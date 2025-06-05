Bluefox NX1 – смартфон для любителів мінімалізму

Китайський стартап Bluefox представив смартфон Bluefox NX1, який припаде до смаку любителям компактних гаджетів, що практично зникли з мобільного ринку. Новинка примітна по-справжньому скромними габаритами, при цьому її дизайн перегукується з актуальними моделями iPhone.

Обличчям Bluefox NX1 став IPS-екран діагоналлю всього 4 дюйма з порівняно невеликими рамками і овальним вирізом вгорі по центру, що нагадує «яблучний» Dynamic Island. Роздільна здатність дисплея становить 1168×540 пікселів, частота оновлення — 60 Гц, максимальна яскравість — 500 кд/м².

За продуктивність смартфона відповідає процесор MediaTek Helio G81. На вибір надаються дві конфігурації пам’яті: 4/64 ГБ і 8/128 ГБ. Ємність акумулятора становить 3000 мАг, функції швидкої зарядки не передбачено. Роздільна здатність єдиної основної камери (Sony IMX230) — 21 Мп, фронтальної — 5 Мп.

Список характеристик Bluefox NX1 доповнюють 4G-модем, модулі Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0, ІЧ-порт, роз’єм USB 2.0 Type-C і слот для карт microSD. Смартфон в чорному, білому і блакитному кольоровому виконанні продається в Китаї за ціною $83 і $112 за конфігурації 4/64 ГБ і 8/128 ГБ відповідно.