Вийшов Realme Pad 2 – достойна бюджетна альтернатива

Компанія Realme представила свій другий Android-планшет Realme Pad 2. Новинку анонсували за кілька днів до очікуваного запуску серії Galaxy Tab S9, проте девайс від Realme набагато доступніший і скромніший за характеристиками. Він прийшов на зміну оригінальному Realme Pad 2021, який був також орієнтований на бюджетний сегмент.

Характеристики Realme Pad 2

Поліпшень, порівняно з першим поколінням, багато. По-перше, це збільшений дисплей. Тепер використовується 11.5-дюймова IPS матриця з роздільною здатністю 2000×1200 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Екран має тонкі рамки (співвідношення до корпусу досягає 85.2%), яскравість піку 450 ніт, 10-бітну глибину кольору і захист від синього випромінювання на апаратному рівні.

Корпус пристрою виконаний із металу і має товщину 7.2 мм. Усередині знаходиться чіпсет Helio G99 (у першому планшеті стояв Helio G80), який доповнює 6/8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та 128/256 ГБ постійної пам’яті UFS 2.2. Завдяки підтримці Virtual RAM ОЗУ можна розширити за рахунок сховища ще на 8 ГБ. Також обидві конфігурації підтримують карти microSD до 1 ТБ.

Інші функції включають чотири динаміки з Dolby Atmos, 8-мегапіксельні камери спереду та ззаду, бічний сканер відбитків пальців, а також підтримку 4G LTE. Все живиться від потужної батареї ємністю 8360 мАч із швидкою зарядкою SuperVOOC 33 Вт.

Щодо програмного забезпечення, Realme Pad 2 поставляється з інтерфейсом Realme 4.0 на базі Android 13.

Ціна та дата виходу Realme Pad 2

Планшет дебютував в Індії, де продаватиметься у кольорі Inspiration Green та Imagination Grey з 1 серпня:

6/128 ГБ – 19 999 рупій (~ 245 доларів)

8/256 ГБ – 22 999 рупій (~ 280 доларів)

Найближчими тижнями Realme Pad 2 має з’явитися і на ринках інших країн.