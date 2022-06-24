Новий POCO F4 – ідеальний антикризовий смартфон

Xiaomi нарешті випустила смартфон, який останні кілька місяців активно обговорюють у мережі. Так, мова про Poco F4 . Як і очікувалося, модель сильно нагадує Redmi K40S, як щодо дизайну, так і за характеристиками. Однак без змін не обійшлося.





Гаджет отримав 6.67-дюймовий AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц та FHD+ роздільною здатністю. Як процесор використовується Snapdragon 870, який багато хто називає молодшим братом флагманського Snapdragon 8 Gen 1. При цьому у 870-го немає проблем з тротлінгом, яким страждає топовий чіпсет.

Компанію процесору становлять до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та до 256 ГБ постійної пам’яті UFS 3.1. Однією з відмінностей Poco F4 від Redmi K40s стала основна камера. Замість 48-мегапіксельної матриці використовується більш сучасний датчик на 64 МП з оптичною стабілізацією – це перший випадок використання OIS у пристроях POCO. Також є ультраширококутний об’єктив на 8 МП та макромодуль з роздільною здатністю 2 МП.

За автономність пристрою відповідає акумулятор на 4500 мАч із швидкою 67-ватною зарядкою, а працює новинка під керуванням Android 12 в інтерфейсі MIUI 13 for Poco.

Технічні характеристики Poco F4