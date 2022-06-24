Новий POCO F4 – ідеальний антикризовий смартфон
Xiaomi нарешті випустила смартфон, який останні кілька місяців активно обговорюють у мережі. Так, мова про Poco F4 . Як і очікувалося, модель сильно нагадує Redmi K40S, як щодо дизайну, так і за характеристиками. Однак без змін не обійшлося.
Гаджет отримав 6.67-дюймовий AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц та FHD+ роздільною здатністю. Як процесор використовується Snapdragon 870, який багато хто називає молодшим братом флагманського Snapdragon 8 Gen 1. При цьому у 870-го немає проблем з тротлінгом, яким страждає топовий чіпсет.
Компанію процесору становлять до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та до 256 ГБ постійної пам’яті UFS 3.1. Однією з відмінностей Poco F4 від Redmi K40s стала основна камера. Замість 48-мегапіксельної матриці використовується більш сучасний датчик на 64 МП з оптичною стабілізацією – це перший випадок використання OIS у пристроях POCO. Також є ультраширококутний об’єктив на 8 МП та макромодуль з роздільною здатністю 2 МП.
За автономність пристрою відповідає акумулятор на 4500 мАч із швидкою 67-ватною зарядкою, а працює новинка під керуванням Android 12 в інтерфейсі MIUI 13 for Poco.
Технічні характеристики Poco F4
- Екран: 6.67″, AMOLED, FHD (2400×1080 px), 120 Гц;
- Процесор: Snapdragon 870 (3.2 ГГц, 7 нм), графіка Adreno 650;
- Постійна пам’ять: 128/256 ГБ;
- Оперативна пам’ять: 6/8/12 ГБ;
- Основна камера: 64 МП (f/1.79 + оптична стабілізація) + 8 МП (f/2.2, ширик) + 2 МП (f/2.4, макро);
- Фронтальна камера: 20 МП;
- Акумулятор: 4500 мАг та швидка зарядка 67 Вт;
- Бездротові комунікації: 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS, NFC;
- Порти: USB Type-C;
- ОС: Android 12+MIUI 13 For Poco.