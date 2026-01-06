Два екрани, одна мета: ASUS представила унікальний ігровий ноутбук ROG Zephyrus Duo

Компанія ASUS здивувала відвідувачів виставки CES 2026, презентувавши незвичайний ноутбук ROG Zephyrus Duo. Виробник позиціонує новинку як першу на ринку ігрову модель, що оснащена одразу двома повноцінними дисплеями, не поступаючись при цьому потужністю класичним геймерським лептопам.

Конструкція та екрани

Пристрій отримав дві 16-дюймові OLED-панелі, з’єднані шарніром. Екрани підтримують HDR з піковою яскравістю до 1100 ніт та технологію синхронізації NVIDIA G-SYNC. Завдяки від’єднуваній клавіатурі ноутбук можна використовувати в різних сценаріях: як класичний лептоп, розгорнути горизонтально на столі або поставити «будиночком» для презентацій чи ігор.

Продуктивність Залізо у новинки флагманське: за обчислення відповідає процесор Intel Core Ultra (точна модель поки не названа), а за графіку — відеокарта NVIDIA GeForce, аж до топової RTX 5090.

Автономність та порти

Живиться система від акумулятора ємністю 90 Вт·год. Набір інтерфейсів включає порти Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 та слот для SD-карт.

Вартість та дата початку продажів цього футуристичного трансформера будуть оголошені пізніше.