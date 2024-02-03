Порівняння камер Samsung Galaxy S24 Ultra з S23 Ultra

В інтернеті з’явилися порівняння фото та відео можливостей Samsung Galaxy S24 Ultra і S23 Ultra.

Чи є сенс міняти Samsung Galaxy S23 Ultra на новий S24 Ultra заради камер?

Фронтальні камери в обох смартфонів вміють записувати відео в 4К 60 к/с зі стабілізацією. Але трохи кращий динамічний діапазон все-таки у S24 Ultra.

На основну камеру в 4К 60 к/с відео виходить досить близьким за якістю на обох флагманах. Тільки S24 Ultra робить сніг білуватим, а S23 Ultra – сіруватим. Увечері та вночі різниці в зйомці відео на основну камеру немає практично ніякої, а ось надширик на S24 Ultra помітно слабкіший, ніж на S23 Ultra.

Що стосується фотографій, то різниця між смартфонами якщо і присутня, то не така вже й велика. Наприклад, при використанні 10-кратного зуму вдень її взагалі ви не помітите, а ось вночі її видно.

Портрети на S24 Ultra виходять більш деталізованими, ніж на S23 Ultra. Але це можна розгледіти, тільки якщо наблизити обличчя.

У деяких випадках при яскравому освітленні в приміщенні Galaxy S24 Ultra погано справляється з обробкою світла на відміну від S23 Ultra.

Висновок

Прогрес у Samsung Galaxy S24 Ultra порівняно з Galaxy S23 Ultra, звичайно ж, є. Наприклад, при 10-кратному збільшенні покращилася якість зображення, портрети теж стали більш якісними. Але головний мінус камери у новинки – це зйомка відео на ширик.