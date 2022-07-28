Названо найпоширеніші помилки українців при користуванні кондиціонером

Розберемо кілька поширених помилок у кондиціонуванні повітря, які часто припускаються користувачі домашніх спліт-систем. Якщо правильно використовувати кондиціонер, то ви отримаєте на виході швидше охолодження, більший комфорт, а також знизите енерговитрати.





1. Встановлення кондиціонера невідповідної потужності

Найгірша помилка, яку ви можете зробити, робиться ще на етапі вибору кондиціонера. Спліт-система не буде ефективною, якщо ваша кімната дуже велика або дуже мала для неї.

Всі кондиціонери зазвичай мають показник BTU — британські теплові одиниці. Емпіричне правило полягає в тому, що потрібно помножити BTU на три, щоб отримати площу приміщення, в якому рекомендується ставити кондиціонер. Можливо, вам доведеться збільшити це число, якщо в кімнаті високі стелі або до неї потрапляє багато сонячного світла.

2. Відкриті вікна та двері

Внутрішній блок кондиціонера зазвичай втягує тепле повітря із кімнати, тепле повітря проходить через холодоагент, який поглинає тепло із цього повітря; вже холодніше повітря видувається назад у кімнату, а поглинене тепло виходить назовні через зовнішній блок.

Ось чому зовнішні блоки розташовуються поза домом. “Внутрішнє повітря” і “зовнішнє повітря” повинні бути ізольовані один від одного, щоб кондиціонер працював. Якщо ваші вікна або двері відчинені, тепло, яке викидається, відразу надходить назад. Причому багато користувачів пам’ятають про вікна, але зовсім забувають про відчинені двері.

3. Встановлення занадто низької температури

Повернувшись додому після довгого робочого дня, ви входите в задушливу квартиру і одразу встановлюєте кондиціонер на 18°C. Однак ваш кондиціонер постійно відкачує однакову кількість холодного повітря, незалежно від того, якою є температура в кімнаті. Встановлення значення температури лише повідомляє пристрій, коли припинити відкачування холодного повітря, і зміна температури не прискорить процес.

Більше того, максимальне зниження температури – найгірше, що ви можете зробити у цій ситуації. По суті кондиціонер продовжить працювати навіть після досягнення ідеальної для вас температури. Наприклад, комфортна для вас температура становить 23 ° С, а ви встановили охолодження до 18 ° С – кондиціонер працюватиме до тих пір, поки температура в кімнаті не досягне 18 ° С. Тобто в кімнаті стане дуже холодно, а ви даремно витратите електроенергію.

Так що, якщо вам дуже некомфортно повертатися додому в спеку, краще подумайте про встановлення розумного термостата або вмикайте турборежу.

4. Нехтування профілактичним чищенням

Якою б чистою не була ваша кімната, у повітрі завжди витають частинки, які під час роботи потрапляють у кондиціонер. Щоб ці частинки не викликали проблем усередині машини, кондиціонери оснащені фільтрами.

Чистий фільтр має вирішальне значення для оптимальної ефективності роботи пристрою. Накопичення пилу знижує потік повітря, що змушує кондиціонер працювати інтенсивніше, щоб продовжувати втягувати таку кількість повітря.

У найгіршому випадку брудний фільтр може не лише непомітно збільшити рахунки за електроенергію, а вивести кондиціонер із ладу.

5. Ігнорування джерел тепла

Важливо зменшити тепловиділення у вашій кімнаті, квартирі чи будинку. Так кондиціонер працюватиме ефективніше.

Вікна, в які потрапляє пряме сонячне світло, закрийте щільними шторами і тримайте їх закритими в спекотний час.

Уникайте одночасного використання з кондиціонером побутових приладів, що виділяють тепло, таких як пральні машини та сушарки.

Якщо увімкнено кондиціонер, постарайтеся в цей же час не готувати в духовці – краще використовуйте мікрохвильову піч.