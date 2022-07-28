Українцям розповіли про те, скільки років служить Wi-Fi роутер і коли час його міняти

Wi-Fi роутер є практично у кожному будинку в Україні. Але, як показує практика, багато людей досі мають дуже старі роутери. Мало хто розуміє, коли потрібно міняти роутер і скільки він може прослужити. Давайте розберемо все по порядку.





Скільки років може прослужити роутер?

Якщо взяти ідеальний з технічної точки зору пристрій, який особливо не перегрівався, то роутер, в теорії, може служити точно два десятки років. Просто більше поки що статистика не накопичилася, адже Wi-Fi почав набирати популярності якраз 20 років тому.

Але сучасний роутер і той, який було випущено 10 років тому, — дві різні речі. З роками підвищуються швидкість і якість інтернет-з’єднання, і з’являються нові функції та стандарти. Wi-Fi роутер морально старіє набагато швидше, ніж фізично.

Насправді ж справи трохи гірші — зносу піддається будь-який пристрій. Усередині мережевого пристрою, за фактом, невеликий комп’ютер, який має процесор та пам’ять (постійну та оперативну). Будь-яка flash пам’ять із роками деградує – це головна проблема таких девайсів. Чим більше помилок у пам’яті, тим повільніше працює пристрій. Можливі будь-які інші збої. У середньому, будь-який роутер точно добре пропрацює 5 років. Далі можливі проблеми.

У яких випадках слід міняти роутер?

✅ Пристрою більше 7 років, а швидкість підключення до провайдера більше 100 Мбіт/сек. Справа в тому, що пристрої тих років працювали за стандартом Wi-Fi 4.

Максимум, що може видати такий девайс – до 150 Мбіт/сек, а насправді швидкість з’єднання Wi-Fi 2,4 ГГц рідко перевищує 50 Мбіт/сек;

✅ Якість сигналу Wi-Fi залишає бажати кращого: низька швидкість, високий пінг, розриви зв’язку. Справа в тому, що роутери попередніх поколінь погано захищені від перешкод, оскільки велика кількість пристроїв працює на частоті 2,4 ГГц. Купивши девайс на 5 ГГц (Wi-Fi 5 або Wi-Fi 6), ви автоматично позбавляєте себе проблем з перешкодами;

✅ «Раніше в дальній кімнаті інтернет працював добре, а тепер погано». Тут може бути дві причини: сильні перешкоди від сусідніх пристроїв, які з’явилися за ці роки та зниження потужності передавача від часу;

✅ Вам потрібні нові функції, такі як безшовне (MESH) з’єднання. Купивши кілька MESH роутерів, ви забезпечите стабільне підключення до мережі у великій квартирі або будинку;

✅ Ви хочете бути більш захищеними від можливих атак на ваш роутер. Справа в тому, що переважна більшість застарілих гаджетів легко зламати, достатньо бути в зоні дії мережі. Якщо пощастить, то зловмисник може отримати доступ і до пристроїв, підключених до роутера.

Що ще можна сказати?

При проблемах з роутером, перше, що потрібно зробити, – скинути його до заводських налаштувань і знову налаштувати підключення. Практика показує, що частина проблем може піти і ваш девайс прослужить ще кілька років, якщо немає інших претензій.