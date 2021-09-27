Cкло чи плівка: що насправді краще для захисту екрану вашого смартфона

Купівля нового смартфона – справжнє задоволення. Погодьтеся, що тримати і користуватися новим гаджетом завжди дуже приємно. Найбільше в перші дні боїшся як би не розбити або подряпати нову іграшку. Благо, що для захисту екрану можна придбати плівку або скло. А що краще з цього вибрати? Поділимося своїми думками.





То що ж краще: скло або плівка на смартфоні?

Гадаємо, що на цьому етапі багато хто хотів би сказати, що є такі супер-міцні екрани, які не треба захищати. Дійсно, деякі виробники кажуть, що екрани їх найдорожчих моделей не дряпаються. Але там обов’язково є примітка маленькими літерами “це не точно”.

У житті немає нічого, що не можна було б зруйнувати. Точно також як і немає такого екрану, який не можна було б подряпати. Тому краще не перевіряти на міцність – а відразу захистити екран свого дорогого гаджета. Навіщо спокушати долю?

Плівка

Як правило на всі нові смартфони вже на заводі наклеюють плівку. І навіть якщо виробник заощадив – завжди можна її купити в найближчому магазині.

Вже з коробки смартфон найчастіше захищений плівкою

Різниця в ціні між плівкою і склом зазвичай мінімальна або її взагалі немає. Тому цей фактор не відіграє ролі. Точно також і плівка, і скло прекрасно пропускають хвилі Wi-Fi і мережу. Тому тут різниці теж немає. Принципові відмінності полягають у зручності встановлення, використання і ступеня захисту.

Головною перевагою плівки, на наш погляд, є її товщина і гнучкість. Те, що плівка наклеєна часто буває взагалі не видно, якщо це зроблено акуратно. Навіть екрани із закругленими краями можна без зусиль захистити плівкою.

Вона відмінно справляється із захистом екрану від подряпин. З іншого боку плівка куди гірше захищає екран смартфона від ударів і падінь. На жаль, в цьому рік тому ми переконалися самі, коли розбили свій смартфон Honor 10i покритий заводською плівкою.

Плівка не захищає від падінь. Бідний iphone

Скло

З огляду на цей досвід тепер ми частіше користуємося захисним склом. Як не крути, цей тип захисту значно надійніше і шансів розбити екран стає істотно менше.

Крім того, особисто нам наклеювати скло простіше, ніж плівку. Менше утворюється бульбашок, а сам процес швидший і не вимагає настільки ж скрупульозної підготовки як при наклеюванні плівки. Навіть найдрібніша порошинка може перетворитися в ненависний міхур під плівкою.

Але у скла є й мінуси. Особливо їх багато у недорогих примірників, які часто виявляються викривленими ще на виробництві. Через це вони можуть постійно відшаровуватися від екрану.

До того ж захисні стекла дуже тендітні. Часто вони тріскаються навіть без істотних механічних впливів. Досить покласти смартфон в одну кишеню з твердими предметами або зачепити смартфон блискавкою.

Проте, замінити скло простіше простого, а коштує воно символічні 100-200 гривень. Вже краще 10 разів поміняти скло, ніж 1 раз дисплей. У цьому ми переконалися самі.