Як звільнити пам’ять на телефоні за пару кліків

Купуючи смартфон, багато користувачів приділяють мало уваги обсягу його вбудованої пам’яті, а часто навіть намагаються заощадити на ньому. Ну а результатом такої економії стає придбання відмінного гаджета з 64, а то і 32 Гбайт вбудованої пам’яті.





Спочатку такий смартфон буде чудово працювати. Але вже за кілька місяців його пам’ять майже повністю заб’ється, і він почне скаржитися на нестачу вільного місця. Сьогодні ми не говоритимемо про те, що покупка такого пристрою спочатку була великою помилкою – ця порада вже навряд чи допоможе. Натомість ми розповімо про те, як виправити ситуацію, звільнивши трохи зайвого місця.

1. Користуйтеся хмарними сервісами

Багато користувачів продовжують зберігати фотографії та відзняті відео у внутрішній пам’яті смартфона. І якщо раніше це було не так актуально, то за часів 4К-відео та фотографій у високій роздільній здатності подібні файли швидко заб’ють усю пам’ять будь-якого смартфона.

Для вирішення цієї проблеми ви можете вручну переносити знятий контент на жорсткий диск комп’ютера або ноутбука. Але проводити таку процедуру день у день досить трудомістко, і в якийсь момент це напевно вам набридне. Тому куди ефективніше та простіше скористатися хмарними сервісами Google чи інших компаній.

2. Почистіть папки месенджерів

Всі ми спілкуємося в месенджерах, часто обмінюємося різноманітними мемами, красивими фотографіями та роликами. Але мало хто замислюється, що всі файли, які вам надсилають через месенджер, зберігаються в смартфоні і згодом починають від’їдати чималу частину його внутрішньої пам’яті.

Для того, щоб позбавитися вже непотрібних даних, зайдіть в налаштування смартфона, знайдіть там пункт «Додатки» і виберіть потрібний месенджер. Нам потрібен пункт «Сховище» у меню налаштувань програми. У самому низу цього пункту є кнопка «Очистити дані». Натисніть і підтвердіть видалення.

Весь пересланий вам через месенджер контент зникне, а вільної пам’яті стане трохи більше. Повторіть цю процедуру з усіма встановленими месенджерами, крім Телеграма.

3. Почистіть Телеграм

Телеграм вигідно відрізняється від багатьох інших месенджерів надзвичайно зручними налаштуваннями для роботи з фото, відео та іншими одержуваними вами файлами. У налаштуваннях програми також є пункт “Сховище”, але якщо ви зайдете туди, то замість простенької кнопки “Видалити дані” побачите “Управління пам’яттю”.

Тут є можливість вибору часу зберігання даних, після чого месенджер сам видалить непотрібні файли. А якщо страшне вже сталося, і папка Телеграма роздулася до кількох гігабайт, то ви можете вручну очистити кеш месенджера. Причому не просто очистити, а вибрати типи файлів, що підлягають видаленню — фото, відео, файли, аудіо/відео або інші файли.

4. Видаліть файли, які займають найбільше місця у пам’яті смартфона

Будь-який смартфон має власну систему контролю стану внутрішньої пам’яті. Зазвичай вона захована в розділі «Сховище» або «Пам’ять» налаштувань гаджета. Тут ви можете отримати наочну інформацію про обсяг інформації, що зберігається в смартфоні, з її розбивкою за типами даних. А побачивши це, можна зрозуміти, які дані більше не потрібні.

Деякі ж смартфони взагалі дозволяють подивитися, які програми та файли займають найбільше місця в пам’яті і, відповідно, допоможуть позбутися особливо ненажерливих даних. Наприклад, ви можете відсортувати всі програми по об’єму, який вони займають, в меню «Програми».

Але навіть якщо вас гаджет не належить до їх числа, ви можете скористатися сторонніми програмами на кшталт Google Files з безліччю видів сортування файлів, в т.ч. та за розміром.

5. Видаліть тимчасові файли та дублікати

Ми вже писали про необхідність очистки кешу додатків, але крім цього при установці програм часто залишається багато сміття на кшталт тимчасових файлів, і про їхнє видалення варто подбати саме вам. Для цього можна скористатися популярною та перевіреною часом програмою CCleaner, яка не тільки може видалити інсталяційні файли, але й позбавить вас дублікатів файлів, кешу та іншої інформації, яка лише займає місце в пам’яті смартфона.

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