Статті

Як звільнити пам’ять на телефоні за пару кліків

Багато користувачів намагаються заощадити, купуючи смартфони з невеликим обсягом вбудованої пам'яті. І сьогодні ми розповімо про те, як звільнити трохи вільного місця, коли воно добігає кінця.

08.04.2022
2 хв. на прочитання

Купуючи смартфон, багато користувачів приділяють мало уваги обсягу його вбудованої пам’яті, а часто навіть намагаються заощадити на ньому. Ну а результатом такої економії стає придбання відмінного гаджета з 64, а то і 32 Гбайт вбудованої пам’яті.


Спочатку такий смартфон буде чудово працювати. Але вже за кілька місяців його пам’ять майже повністю заб’ється, і він почне скаржитися на нестачу вільного місця. Сьогодні ми не говоритимемо про те, що покупка такого пристрою спочатку була великою помилкою – ця порада вже навряд чи допоможе. Натомість ми розповімо про те, як виправити ситуацію, звільнивши трохи зайвого місця.

Новини по темі

1. Користуйтеся хмарними сервісами

Багато користувачів продовжують зберігати фотографії та відзняті відео у внутрішній пам’яті смартфона. І якщо раніше це було не так актуально, то за часів 4К-відео та фотографій у високій роздільній здатності подібні файли швидко заб’ють усю пам’ять будь-якого смартфона.

Для вирішення цієї проблеми ви можете вручну переносити знятий контент на жорсткий диск комп’ютера або ноутбука. Але проводити таку процедуру день у день досить трудомістко, і в якийсь момент це напевно вам набридне. Тому куди ефективніше та простіше скористатися хмарними сервісами Google чи інших компаній.

2. Почистіть папки месенджерів

Всі ми спілкуємося в месенджерах, часто обмінюємося різноманітними мемами, красивими фотографіями та роликами. Але мало хто замислюється, що всі файли, які вам надсилають через месенджер, зберігаються в смартфоні і згодом починають від’їдати чималу частину його внутрішньої пам’яті.

Для того, щоб позбавитися вже непотрібних даних, зайдіть в налаштування смартфона, знайдіть там пункт «Додатки» і виберіть потрібний месенджер. Нам потрібен пункт «Сховище» у меню налаштувань програми. У самому низу цього пункту є кнопка «Очистити дані». Натисніть і підтвердіть видалення.

Весь пересланий вам через месенджер контент зникне, а вільної пам’яті стане трохи більше. Повторіть цю процедуру з усіма встановленими месенджерами, крім Телеграма.

3. Почистіть Телеграм

Телеграм вигідно відрізняється від багатьох інших месенджерів надзвичайно зручними налаштуваннями для роботи з фото, відео та іншими одержуваними вами файлами. У налаштуваннях програми також є пункт “Сховище”, але якщо ви зайдете туди, то замість простенької кнопки “Видалити дані” побачите “Управління пам’яттю”.

Тут є можливість вибору часу зберігання даних, після чого месенджер сам видалить непотрібні файли. А якщо страшне вже сталося, і папка Телеграма роздулася до кількох гігабайт, то ви можете вручну очистити кеш месенджера. Причому не просто очистити, а вибрати типи файлів, що підлягають видаленню — фото, відео, файли, аудіо/відео або інші файли.

telegram

4. Видаліть файли, які займають найбільше місця у пам’яті смартфона

Будь-який смартфон має власну систему контролю стану внутрішньої пам’яті. Зазвичай вона захована в розділі «Сховище» або «Пам’ять» налаштувань гаджета. Тут ви можете отримати наочну інформацію про обсяг інформації, що зберігається в смартфоні, з її розбивкою за типами даних. А побачивши це, можна зрозуміти, які дані більше не потрібні.

Деякі ж смартфони взагалі дозволяють подивитися, які програми та файли займають найбільше місця в пам’яті і, відповідно, допоможуть позбутися особливо ненажерливих даних. Наприклад, ви можете відсортувати всі програми по об’єму, який вони займають, в меню «Програми».

Але навіть якщо вас гаджет не належить до їх числа, ви можете скористатися сторонніми програмами на кшталт Google Files з безліччю видів сортування файлів, в т.ч. та за розміром.

5. Видаліть тимчасові файли та дублікати

Ми вже писали про необхідність очистки кешу додатків, але крім цього при установці програм часто залишається багато сміття на кшталт тимчасових файлів, і про їхнє видалення варто подбати саме вам. Для цього можна скористатися популярною та перевіреною часом програмою CCleaner, яка не тільки може видалити інсталяційні файли, але й позбавить вас дублікатів файлів, кешу та іншої інформації, яка лише займає місце в пам’яті смартфона.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
08.04.2022
2 хв. на прочитання
Back to top button