Як помити мікрохвильовку зовні та всередині: прості рецепти

Завдяки мікрохвильовій печі із завданням розігрівання їжі впорається навіть трирічна дитина, витративши на це мінімум часу і зусиль. Популярний у кожній родині девайс потребує постійного догляду та періодичного миття, що складно лише на перший погляд. Ми розповімо, як помити мікрохвильовку всередині і зовні легко і швидко, використовуючи народні засоби.

Запобіжні заходи

Щоб запобігти замиканню, перед прибиранням вимкніть прилад із мережі, якщо не вмикатимете його в процесі. Не використовуйте засоби-порошки та абразивні матеріали. Це зашкодить цілісності покриття, яке потім буде швидше бруднитися і гірше відмиватися. Але головне – через подряпини на покритті під час роботи можуть з’являтися іскри. Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила в бічні отвори і не залила нагрівальні елементи. Завжди віджимайте губку або ганчірку. Не використовуйте агресивну хімію. Засіб може пошкодити покриття або, якщо погано його змити, потрапити в розігріту їжу.Не можна мити внутрішню поверхню мікрохвильової печі меламіновими губками. Вони сильно кришаться, дрібні частинки можуть залишитися на покритті або потрапити на нагрівальні елементи. Цей матеріал токсичний, не можна допускати контакту продуктів з ним.Подбайте про себе – надіньте гумові рукавички і забезпечте доступ свіжого повітря в приміщення під час прибирання.

Швидкі способи очищення: як помити мікрохвильовку парою

Майже всі швидкі способи позбавлення мікрохвильової печі забруднень схожі за технологією: діюча речовина має випаруватися й осісти на внутрішніх стінках. Через деякий час цей склад легко видаляється разом із жиром і нагаром.

1. Вода

Якщо ви доглядаєте за мікрохвильовкою, не допускаючи її сильного забруднення, то підтримувати чистоту допоможе проста вода, точніше – пара. Налийте кілька склянок води в глибоку миску, запустіть розігрів на 10 хвилин і після його закінчення потримайте дверцята закритими стільки ж. Буде потрібно просто протерти поверхню вологою губкою – свіжі забруднення відійдуть без зусиль.

2. Вода і мийний засіб

Рясно змочіть губку водою, додайте засіб для миття посуду, добре спіньте і покладіть губку прямо на скляну підставку всередині мікрохвильовки. 30 секунд прогріву на мінімальній потужності буде достатньо – вода почне випаровуватися, піна нагріється. Через кілька хвилин відкрийте дверцята і протріть усі поверхні теплою губкою.

Якщо забруднення складніше, то об’єм води і час потрібно збільшити. Налийте кілька склянок води в глибоку тарілку, розчиніть трохи мийного засобу і ввімкніть мікрохвильовку на 10-15 хвилин. Губку при цьому залишати всередині печі не можна – може розплавитися.

3. лимонна кислота

Універсальний засіб, який ефективно справляється буквально з усіма забрудненнями, – лимонна кислота. Найм’якша і найщадніша з усіх кислот, вона не псує покриття, але роз’їдає бруд.

Лимонна кислота, розчинена в гарячій воді – потужний мийний засіб. Вона легко розчинить жир або нагар у мікрохвильовій печі – всередині та зовні. Поставте таймер на 15 хвилин, після закінчення яких почекайте ще 5 – пара, що осіла на стінках, закінчить свою роботу. Після цього протріть поверхні губкою, змоченою в тому ж розчині.

4. Столовий оцет

Оцет – це кислота, яка ефективно руйнує найрізноманітніші забруднення, від жиру до мінеральних відкладень. До цього способу можна вдаватися в разі сильних забруднень і не надто часто, щоб зберегти покриття. Півлітра води змішайте з 2 ложками оцту (9%), поставте суміш у мікрохвильовку на 10 хвилин, а після – просто протріть вологою губкою. Уже чисту поверхню протріть вологою ганчіркою ще кілька разів, щоб повністю змити залишки оцту.

5. Оцет і сода

Змішувати ці дві речовини потрібно в різних пропорціях, щоб не нейтралізувати їхні унікальні властивості. Існує шкала кислотності (pH), на якій оцет знаходиться на позначці 2-2,5, а сода – на 9-10. Тобто оцет – це дуже кисле середовище, а сода – лужне. Виходить, що оцет і сода поставлені на протилежні кінці шкали кислотності.

Якщо змішати соду й оцет в однаковій пропорції, то вони нейтралізують один одного, але в процесі виділиться вуглекислий газ, який встигне зруйнувати забруднення. Оцет – чудовий засіб від мінеральних відкладень на кранах, раковинах та інших поверхнях, що часто контактують із водопровідною водою. Сода – перший засіб від бруду і жиру. Їхнє поєднання ефективно справляється з цілою низкою забруднень і бактерій.

Для чищення мікрохвильової печі розчиніть 3 ложки соди та 1 ложку оцту в 500 мл води. Перевірте результат після 10 хвилин нагрівання суміші, змийте губкою.

6. Цедра апельсина

Ще один спосіб, який позбавить мікрохвильову піч нескладних забруднень, наповнивши оселю приємним ароматом, – замочені у воді апельсинові кірки або м’якоть цитрусових. До того ж, не потрібне буде завершальне чищення поверхонь від такого мийного засобу.

Помістіть у миску шкірку двох апельсинів, залийте двома склянками води та увімкніть мікрохвильовку на 10 хвилин. По завершенні почекайте ще 5 хвилин, щоб пара встигла розм’якшити бруд на стінках, а після – просто протріть поверхню губкою, змочуючи її все тим же розчином. Цедру можна доповнити або замінити порізаними цитрусовими – апельсином, лимоном, грейпфрутом.

Ефективні способи очищення мікрохвильовки “без пари”

Помити мікрохвильовку всередині та зовні можна і без увімкнення приладу. Перелічимо ефективні способи боротьби із забрудненнями.

1. господарське мило

Помічник чищення практично будь-яких поверхонь – просте господарське мило. Секрет – у його складі. Основа господарського мила – це тваринні або рослинні жири, які змішують із лугом, варять і закріплюють обробкою сольовим розчином. Тобто це мило містить велику кількість жирних кислот (не більше 72%) і лугу.

Для чищення та дезінфекції поверхні потрібно просто протерти її ганчіркою, насиченою господарським милом. Залиште мильну піну на 10 хвилин, а потім витріть начисто.

2. Мило та сода

Антибактеріальні та мийні властивості мила легко посилити додаванням соди. Жир і нагар, що накопичилися на внутрішній поверхні мікрохвильовки, відмити таким способом легко і швидко. Господарське мило 72% потрібно натерти на крупній тертці, з’єднати стружку і склянку теплої води в глибокій мисці, а далі збивати цю суміш, повільно вводячи соду. Отримана мильно-содова паста – універсальний засіб, популярний у досвідчених господинь.

3. апельсинові кірки

Ефірна олія з цедри апельсина очистить поверхню від легких забруднень і бактерій. Д-лімонен, що міститься в ній, є розчинником жирів і дезінфекційним засобом.

Не викидайте шкірку двох половин великого апельсина після того, як відіжмете з нього сік. Помістіть їх у мікрохвильовку і запустіть на 7-10 хвилин, після чого просто протріть внутрішні стінки вологою губкою.

4. Склоочисник і професійні засоби

Народні засоби можуть впоратися практично з будь-яким забрудненням на домашній кухні. І все ж іноді доводиться звертатися до професійних. У цьому випадку більш щадний варіант для нескладних плям – засіб для чищення скла. Його потрібно змішати з водою у співвідношенні 2:1, нанести на поверхні та почекати 10 хвилин. Для більш сильних забруднень використовують професійні засоби для чищення – гелі або спреї. Важливо вибирати тільки ті засоби, які призначені для мікрохвильових печей. Після такого прибирання важливо добре промити всі поверхні від хімії.

5. Нашатирний спирт

Якщо плануєте використовувати цей спосіб, забезпечте доступ свіжого повітря на кухню. 10%-вий розчин наноситься на всю внутрішню поверхню мікрохвильовки за допомогою губки або ганчірки, дверцята закриваються на кілька годин, а краще – на всю ніч. Закрийте і двері на кухню, щоб їдкий запах не поширювався квартирою. Вранці поверхню протирають чистою ганчіркою. Цей спосіб допоможе в разі складних забруднень і застарілого жиру.