Українцям назвали напій, які краще всього пити в сильну спеку

У спекотних умовах підтримка водного балансу стає критично важливою. Оскільки наш організм швидко втрачає воду, вкрай важливо поповнювати її запаси. Хоча багато хто звертається до холодних напоїв, таких як солодка газована вода, лимонад або квас, вони не є ідеальним вибором у спекотну погоду. Навпаки, гарячий чай є несподіваним, але ефективним рішенням. І ось чому:

Переваги вживання гарячого чаю у спеку

Мешканці спекотного клімату Центральної Азії, де температури часто перевищують звичні для нас, традиційно п’ють гарячий чай. На перший погляд, це здається нелогічним – пити щось гаряче в і без того спекотному середовищі. Однак за цією практикою стоїть наукове обґрунтування.

Дослідження показали, що гарячий чай може значно підвищити комфорт під час сильної спеки. Окрім втамування спраги та зволоження організму, гарячий чай розширює кровоносні судини та посилює потовиділення. Випита чашка чаю у спеку викликає підвищене потовиділення. Коли цей піт випаровується з поверхні шкіри, він має охолоджуючий ефект на організм.

Крім того, чай багатий на поліфеноли, які допомагають стабілізувати кров’яний тиск, що може коливатися у спеку.

Лікарі, навпаки, радять не вживати холодну воду в таку погоду. Коли холодна рідина потрапляє в нашу систему, організм працює, щоб зігріти її. Це означає, що замість того, щоб відчути охолодження, організм виробляє більше тепла. Це особливо небезпечно для людей із серцевими захворюваннями, оскільки дуже холодна вода може викликати серцеву аритмію, що потенційно може призвести до спазмів судин і навіть серцевих нападів. Крім того, холодні напої можуть підвищити ризик інфекцій горла та бронхіту.

У спекотні дні альтернативою чорному чаю може стати зелений або трав’яний чай. Напої кімнатної температури, такі як мінеральна вода, несолодкі фруктові напої або кисломолочні напої, такі як кефір, ряжанка та айран, також допомагають ефективно втамувати спрагу.

У звичайних умовах людина повинна споживати 30 мл рідини на 1 кг маси тіла щодня. У спекотних умовах бажано збільшити цю норму на 20-30%.

Напої, яких слід уникати у спекотну погоду

Коли температура підвищується, краще уникати:

Солодких газованих напоїв

Концентрованих соків

Кави, оскільки вона посилює ризик зневоднення

Алкоголь

Особлива обережність необхідна з алкоголем, оскільки він перешкоджає терморегуляції організму, навантажує серцево-судинну систему і прискорює втрату рідини. Вживання алкоголю в умовах високої температури може призвести до серйозних ускладнень.