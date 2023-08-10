Samsung Galaxy Watch 5 чи Watch 6: є сенс переплачувати?

Зацікавлені в розумному годиннику? Зовсім недавно були представлені Samsung Galaxy Watch 6 і Watch 6 Classic. Це однозначно одні з найкращих пристроїв на Wear OS, з широким функціоналом та преміальною якістю збірки, але у продажу все ще є п’яте покоління, яке стало навіть більш цікавим за рахунок зниження ціни.

Давайте порівняємо пристрої між собою і розберемося, чи варто взагалі переплачувати.

Чим відрізняються Galaxy Watch 5 та 6

Якщо кинути погляд на стандартні версії, то знайти між ними різницю не вийде. Але вона є, і полягає в рамках навколо дисплея, які стали трохи тоншими у Watch 6. Це дозволило збільшити саму матрицю: в 40-міліметровому годиннику діагональ екрану зросла з 1.2 до 1.3 мм, а роздільна здатність з 396х396 до 432×432 пікселів. Як і минулого року, годинник продається у двох типорозмірах – 40 та 44 мм.

Відмінностей між Watch 6 Classic та Watch 5 Pro набагато більше. По-перше, годинник оснащений фізичним безелем, що обертається, якого не було в минулому поколінні. Ви можете використовувати його для прокручування меню, регулювання гучності або, наприклад, зміни яскравості дисплея. Також годинник тепер доступний у двох розмірах, 43 і 47 мм, тоді як 5 Pro продавалися в єдиній версії 45 мм.

Стандартні Watch 5 та Watch 6 мають однаковий алюмінієвий корпус, пило- та водонепроникний, з військовою сертифікацією удароміцності та шаром сапфірового скла поверх екрану. Це має захистити матрицю від подряпин та пошкоджень. Також «скромний» алюмінієвий корпус отримали 6 Classic, а ось Watch 5 Pro виготовлені з більш міцного титану.

Порівняння Galaxy Watch 5 та 6 за характеристиками

Серія Watch 6 отримала плановий приріст технічних характеристик. Нове покоління працює на потужнішому процесорі Exynos W930 (раніше використовувався Exynos W920, теж власного виробництва Samsung). Має більше оперативної пам’яті: 2 ГБ замість 1.5 ГБ. Це можна розглядати як заділ на майбутнє, зараз проблем із швидкодією не мають і п’ятірки.

Watch 6 (і Classic) пропонують підтримку Bluetooth 5.3 замість версії 5.2. Щодо датчиків, особливих відмінностей в апаратному забезпеченні немає. Використовується той самий Samsung BioActive (пульсометр + електрокардіограф + датчик біоімпедансу), але з’явилися нові функції – відстеження менструального циклу, виявлення падінь, і покращений моніторинг сну. Це фішки прошивки One UI 5 for Watch, тому п’яте покоління має отримати їх з оновленням ПЗ.

Ледве краще автономність, чи ні?

На папері ємність акумулятора у новому поколінні трохи збільшилася. Найменша версія Watch 6 оснащена батареєю на 300 мАг, а Watch 5 (40 мм) мала ємність 284 мАг. 44-міліметрова модель також отримала невелику надбавку: 425 проти 410 мАг. Але оскільки екрани стали більшими і містять більше пікселів, сам виробник каже, що час автономної роботи годинника не змінився.

Watch 6 Classic отримали АКБ тієї ж ємності, що і стандартні Watch 6: 300 мАг у маленької моделі та 425 мАг у великої. Це досить дивно, оскільки Galaxy Watch 5 Pro оснащені потужним акумулятором на 590 мАг. Вони були і залишаються переможцем з точки зору автономної роботи серед усіх годинників Samsung.

Новий годинник працює на свіжому ПЗ

Watch 6 і 6 Classic – перший смарт-годинник на ринку, який працює на оновленій Wear OS 4. Операційну систему розробляє Google, і так вийшло, що навіть її фірмові Pixel Watch, як і раніше, працюють на версії 3.5. Це стосується і Watch 5 і Watch 5 Pro. Пізніше вони, напевно, перейдуть на Wear OS 4, але коли це станеться, невідомо.

Логічно, що нове покоління отримуватиме підтримку від Samsung на рік довше.

Ціни на користь старого покоління

Цілком очікувано, що ціни на серію Watch 5 помітно опустилися після прем’єри новинок. Годинник знаходиться на ринку вже рік, і часто продається з хорошими знижками.

Переплачувати майже у півтора рази за стандартні Watch 6 точно не варто, адже дизайн та функціонал у них не сильно змінився. А от якщо хочеться поворотний безель, то доведеться розщедритися. Або як варіант розглянути старе четверте покоління, залишки Watch 4 Classic все ще можна знайти у продажу.