Більшість робить це неправильно: як придумати безпечний логін для різних облікових акаунтів

Логін та пароль є ключами до більшості облікових записів. Якщо з паролем все більш-менш ясно — він має бути складним, довгим і містити спеціальні символи, то про логін мало хто замислюється.





Поговоримо про те, як правильно придумати логін і яких помилок можна припустити в цій простій, здавалося б, справі.

Багато сайтів пропонують як логін номер телефону або адресу електронної пошти. У цьому є плюс – такі дані складно забути, якщо у вас немає десятка поштових скриньок та номерів.

Але є і великий мінус – той, хто знає вашу пошту або телефон, може спробувати отримати доступ в будь-який популярний обліковий запис методом простого підбору пароля. Як показує практика, найчастіше зламують облікові записи тих, чий логін є телефоном або поштою.

Лише небагато сервісів пропонують користувачеві вибір — вигадати своє ім’я для входу або використовувати відомі дані.

Ще менше сервісів дозволяють змінити логін — у цьому випадку допоможе лише реєстрація нового акаунту.

Як правильно вигадати ім’я для входу?

Головне правило – ви повинні запам’ятати його самостійно та постаратися не забути. Не слід використовувати складні комбінації. Рідко які сайти мають можливість автоматичного відновлення логіну, тому забувши ім’я можна залишитися без потрібного акаунту. У більшості проектів, логін складається з англійських символів, цифр та знаків підкреслення.

Як правило, більшість логінів вже зайняті. Навряд чи вам вдасться зареєструвати гарне ім’я типу ivan або pavlo у ролі облікового запису для входу – потрібно застосувати трохи кмітливості.

Є нюанс – якщо ви не хочете, щоб ваші персональні дані були доступні багатьом, то краще не вигадувати ім’я у вигляді ivanovpavlo1985, тому що, можливо, крім вас це ім’я можуть бачити інші користувачі сайту або додатки.

Поради:

Можна розбавити ім’я за допомогою цифр, наприклад «777ivanovpavlо777»;

Використовуйте пам’ятні дати та додавайте цифри до літер;

Розділіть ім’я через знак нижнього підкреслення: ivanov_pavlо. Також можна і коротке тире. Не варто використовувати цей символ спочатку або наприкінці слова;

Цифру можна використовувати як літеру, наприклад «9na» (Яна) з різними комбінаціями;

Додайте відомі англійські слова, пов’язані з вашою діяльністю, або використовуйте трансліт. Наприклад, “adminIgor” або “santexnikOleg”;

Цифри можна вставляти після літер, наприклад «a1n1a1s1t1a1s1i1a». Таке ім’я складно забути та виглядає воно оригінально;

Використовуйте різні префікси та суфікси з будь-якої знайомої мови.

Головне, щоб ім’я неможливо було забути. Бажано, щоб було складно ідентифікувати вас. Не варто використовувати однаковий пароль та логін – такі акаунти найчастіше зламуються.

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